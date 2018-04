Isola, Marco Ferri: “Bianca non merita la finale, io e Alessia orgogliosi”

Isola dei Famosi, Marco Ferri contro Bianca Atzei in finale

Marco Ferri ospite a Mattino 5 rivela di non essere d’accordo con la presenza di Bianca Atzei alla finale dell’Isola dei Famosi. Secondo l’ex naufrago, la cantante non merita di avere quel posto, poiché non ha mai fatto niente di concreto durante il reality. Molti sono convinti del fatto che Bianca abbia cercato di essere un po’ buona con tutti per non rischiare di finire al televoto. Ma non solo, Marco rivela anche che l’Atzei non si è mai realmente messa in gioco. Ferri dichiara che questo potrebbe essere scaurito dal suo passato difficile, in ogni caso la sua presenza nel reality non sarebbe essenziale. A questo punto, sarebbe stato meglio vedere Alessia Mancini in finale. A dare conferma delle parole di Marco ci pensa Paola Di Benedetto. Madre Natura è d’accordo con il discorso fatto dall’amico e anche lei è convinta del fatto che Bianca si sia giocata bene le sue carte per arrivare sino alla finale. Nonostante ciò, non meriterebbe questo posto, visto che è stata spesso assente anche durante le dirette.

Marco Ferri e l’aspetto che lo accomuna ad Alessia Mancini

Marco Ferri è convinto di ciò che dice. Sin dall’inizio l’ex naufrago non è riuscito a instaurare un rapporto amichevole con Bianca e Alessia. La prima sarebbe apparsa quasi totalmente assente, mentre l’altra troppo aggressiva. La Atzei è stata duramente criticata in puntata per non riuscire mai a prendere una decisione concreta senza l’aiuto della Mancini. La cantante si è lasciata, anche nel corso della diretta del 9 aprile, andare con un pianto liberatorio. A cercare di mettere fine a ciò ci ha pensato sua madre, che ha urlato dal pubblico. Paola ha, inoltre, affermato a Federica Panicucci che la donna è stata poi tranquillizzata dallo staff del programma. Intanto, la conduttrice ricorda a Marco che sia lui che Alessia hanno scelto di non avere la seconda possibilità di rientrare nel reality con il televoto lampo. In questo caso, il Ferri è d’accordo con la Mancini.

Isola, Marco Ferri orgoglioso come Alessia Mancini: entrambi hanno rifiutato la seconda possibilità

Per un aspetto, Marco si sente molto vicino alla Mancini. L’ex naufrago ha dichiarato di essere molto orgoglioso proprio come Alessia. Infatti, ricordiamo che loro sono stati gli unici a rifiutare la seconda possibilità di rientrare in gioco con il televoto lampo. Tra loro potrebbe esserci presto un confronto, viste le discussioni di cui sono stati protagonisti.