Isola, Jonathan e Alessia: Rosa e Francesca senza parole

Isola dei Famosi, Jonathan scherza con Alessia e Bianca: Rosa e Francesca disapprovano

Gli animi continuano a scaldarsi sull’Isola dei Famosi. In particolare, Rosa Perrotta e Francesca Cipriani non trovano giusto il comportamento di Alessia Mancini, Bianca Atzei e Amaurys Pérez nei confronti di Jonathan. Quest’ultimo è stato spesso preso di mira dal gruppo. Eppure nelle ultime ore Rosa ha notato che i tre trascorrono molto tempo con il naufrago fingendo di essergli amici. Infatti, la Perrotta ricorda a Francesca che la sera prima Alessia, Bianca e Amaurys avevano parlato male proprio di Jonathan. Ancora una volta, Rosa non riesce a non definire i tre falsi, in particolare la Mancini. L’ex tronista di Uomini e Donne è amareggiata di fronte al comportamento dei suoi compagni. In questa occasione, la Perrotta abbraccia Francesca e le dichiara di essere felice di averla incontrata. Ma non finiscono qui le polemiche per Rosa. Quest’ultima ricorda che inizialmente Nino Formicola e Alessia riprendevano tutti coloro che appoggiavano il sapone a riva, poiché sarebbe potuto cadere. Ora sono proprio loro a tenerlo nella stessa posizione.

Isola, Rosa Perrotta felice di essere ancora insieme a Francesca Cipriani

Rosa trova consolazione solo nel passare del tempo con Francesca. Le due ormai sembrano essere molto distanti dal resto del gruppo. Ma la Perrotta dichiara di essere contenta di questo. Infatti, la naufraga ammette che non avrebbe mai voluto far parte nel gruppo con la Mancini, poiché non si vede vicina a loro caratterialmente. Un momento di abbraccia e baci per Rosa e Francesca, le quali non riescono a comprendere come Alessia, Bianca e Amaurys possano stare vicini a Jonathan come fossero grandi amici. I quattro naufraghi si sono insaponati per bene e poi hanno iniziato a scherzare tutti insieme in acqua.

Continuano le polemiche sull’Isola: Alessia discute con Bianca

Continuano le polemiche di Rosa nei confronti di Alessia. Le due non sono mai riuscite a instaurare un rapporto di amicizia. Ora la Mancini si ritrova anche a commentare negativamente alcuni comportamenti di Bianca, lasciando tutti senza parole. Alessia, ancora una volta, ha mostrato la sua schiettezza e sincerità.