Filippo Nardi: “Bianca mi stava sempre addosso all’Isola, è una stratega!”

Isola dei Famosi, Filippo Nardi contro Bianca Atzei: “Mi stava sempre addosso ma è una stratega!”

Una delle coppie su cui gli appassionati di gossip avevano puntato tutto prima dell’inizio dei giochi all’Isola dei Famosi era quella formata da Filippo Nardi e Bianca Atzei. Se i due, tuttavia, sembrano davvero andare d’accordo i primi tempi i loro rapporti, in realtà, poi si sono incrinati. Adesso che ha lasciato il reality, infatti, l’ex naufrago ha chiaramente detto più volte di non vedere di buon occhio la cantante, secondo lui calcolatrice e poco sincera. La sua opinione, oggi, l’ha anche ribadita a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. Per lui, infatti, Bianca Atzei sarebbe una stratega cara al pubblico solo perché abile a interpretare il ruolo di vittima.

Filippo Nardi contro Bianca Atzei: “Mi stava sempre addosso”

Quando la conduttrice ha chiesto a Filippo Nardi di parlare del suo rapporto con Bianca Atzei all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago ha detto la sua senza troppi peli sulla lingua. “Mi stava troppo addosso e nello stesso momento mi sono fatto un po’ lusingare perché fa piacere a chiunque” ha prima affermato Filippo. Quest’ultimo poi però ha anche aggiunto: “Mi piacevano le sue attenzioni dopo di che si è rilevata una stratega”. Ma allora, secondo Filippo Nardi, chi merita di vincere l’Isola dei Famosi? L’ex gieffino non ha dubbi: è Fracesca Cipriani la sua preferita.

Filippo Nardi: Il prossimo vincitore dell’Isola dei Famosi? “Spero Francesca Cipriani”

Secondo Filippo Nardi all’interno del reality sarebbero rimasti solo i più furbi, quelli che cioè si sono rivelati degli abili giocatori. Tra tutti, però, una naufraga merita più di ogni altra cosa la vittoria secondo lui. Si tratta di Francesca Cipriani che l’ex naufrago definisce “Fantastica”. “Franci è la numero uno” ha difatti affermato Filippo Nardi “Non ha un grammo di cattiveria è proprio buona… io vorrei che vincesse”. Il motivo? “Lei è la regina del trash” ha risposto l’ex naufrago “È giusto che vinca lei”.