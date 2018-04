Isola dei Famosi: lo sfogo di Jonathan contro la Mancini che spiazza tutti

By

Jonathan sbotta durante la dirette dall’Isola dei Famosi: lo sfogo che spiazza tutti

La puntata in diretta dell’Isola dei Famosi ci ha riservato grandi sorprese anche stasera. A perdere le staffe durante il collegamento con l’Italia è stato questa volta Jonathan Kashanian. Tirato in causa da Alessia Mancini e poi inviato a dire la verità da Alessia Marcuzzi, Mara Venier e Daniele Bossari l’ex gieffino ha sbottato lasciandosi andare pesanti dichiarazioni. La naufraga contro cui Jonathan si sarebbe schierato, in particolare, sarebbe stata proprio Alessia Mancini. Sull’ex letterina, infatti, quest’ultimo avrebbe raccontato la sua verità, buttando ancora una volta tanta carne sul fuoco all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Jonathan contro Alessia Mancini: tirati in ballo Nadia Rinaldi, Simone Barbato e Marco Ferri

La discussione che ha visto schierati ai poli opposti Jonathan Kashanian e Alessia Mancini stasera ha decisamente assunto toni molto duri e polemici. Il clima teso e le continue accuse, ad un certo punto, hanno allora spinto Jonathan ad affermare quello che, secondo la sua versione, la Mancini avrebbe detto alle spalle degli altri naufraghi (e lontano dalle telecamere). “Hai detto che Simone è lo scemo del villaggio e non troverà una donna fino a 40 anni” ha urlato in Palapa Jonathan durante la diretta dell’Isola dei Famosi “Che Nadia Rinaldi ha la rabbia tipica delle ex ciccione”.

Jonathan sbotta contro Alessia Mancini: l’insulto a Marco Ferri che ha sconvolto il pubblico

Un’altra accusa, poi, sarebbe stata poi lanciata da Jonathan ad Alessia Mancini. Secondo l’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, a quanto pare la moglie di Flavio Montrucchio avrebbe apostrofato Marco Ferri con un’ingiuria davvero di basso livello. Mettendo in dubbio l’eterosessualità di quest’ultimo, infatti, la Mancini (stando alle affermazioni di Jonathan) avrebbe allora offeso Marco Ferri con le sue parole. Su quello che è stato detto (e non detto) sul suo orientamento il figlio di Riccardo Ferri si è espresso oggi da Barbara d’Urso. Adesso, però, cosa avrà da dire al riguardo? Questo, probabilmente, lo scopriremo presto.