Isola dei Famosi: lo sfogo di Eva Henger dopo la puntata

Isola dei Famosi: Eva Henger contro Alessia Marcuzzi? Lo sfogo dopo la puntata

Ieri sera all’Isola dei Famosi Alessia Marcuzzi ha chiaramente preso posizione contro Eva Henger durante la diretta. Una volta arrivata nello studio Paola Di Benedetto la conduttrice ha infatti raccontato alla naufraga che anche il suo nome sarebbe stato fatto dalla Henger in questi giorni. Francesco Monte, dunque, non sarebbe stato l’unico coinvolto nello scandalo canna-gate perchè adesso, insieme a lui, altri concorrenti sono stati tirati in ballo. Le puntualizzazioni di Eva Henger sull’argomento, però, pare abbiano molto infastidito la Marcuzzi che, senza troppi giri di parole, ha risposto per le rime all’attrice. Quanto detto da Alessia, però, sembrerebbe aver lasciato l’amaro in bocca ad Eva Henger che dopo la puntata, sui social, ha pubblicato un messaggio in merito a quanto accaduto in puntata.

Isola dei Famosi: sui social lo sfogo di Eva Henger dopo la diretta

“L’unica cosa che fa male è quando una persona che conosci da tanto ti dice io non ti ho giudicata per il tuo passato, non ho fatto la moralista con te” scrive Eva Henger sul suo profilo Instagram dopo la puntata. “Amore con tutta la comprensione” aggiunge poi l’ex attrice a luci rosse “Lo stai facendo ora con queste parole”. Pur non avendo fatto nomi o chiari riferimenti il messaggio della Henger pare non lasciare alcun dubbio al riguardo. Sembrerebbe infatti che la destinataria delle sue parole sia proprio Alessia Marcuzzi che, ieri sera in trasmissione, ha proprio detto: “Non fare la buona samaritana! Non fare discorsi moralisti quando io non sono mai stata moralista con te e con tua figlia”.

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi contro Eva Henger: la conduttrice perde la pazienza durante la diretta e si scaglia contro l’ex naufraga

A far perdere la pazienza ad Alessia Marcuzzi ieri sera sarebbe stata una frase in particolare di Eva Henger. Quest’ultima, infatti, rivolgendosi alla conduttrice ha affermato: “Ogni volta mi dite che qua non se ne deve parlare e poi mi tirate in ballo. Un giorno se ne parla, un giorno non se ne parla più”. Queste parole, nello specifico, avrebbero fatto andare su tutte le furie Alessia che, in diretta, ha letteralmente fatto una scenata contro la Henger. “Voi parlate, io non parlo’? Tu sei fuori di testa! Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlare della vicenda!” ha infatti detto Alessia “Questa è la mia trasmissione! Sono molto arrabbiata, basta, non ho parole!”.