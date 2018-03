Isola dei Famosi, la ricompensa che fa piangere: naufraghi scioccati

Isola dei Famosi: nuova prova ricompensa per Francesca e Simone: i naufraghi si commuovono

Lo spirito dell’Isola dei Famosi ha sfidato nuovamente i naufraghi. Questa volta, sono stati Francesca Cipriani e Simone Barbato ad essere stati messi alla prova. I due hanno raggiunto a piedi il punto più all’alto dell’Isola, ritrovandosi di fronte a ben nove e abbondanti piatti di penne al ragù. Inutile dire che la simpatica showgirl è rimasta senza parole e a stento è riuscita trattenere le lacrime. Ovviamente, i due sono stati messi davanti ad una dura scelta. Provare a portare tutte le porzioni giù in spiaggia in un unico viaggio e con solo trenta minuti a disposizioni o mangiare tutto loro, lasciando a mani vuote gli altri concorrenti. Alla fine, la Cirpiani e Barbato sono riusciti a portare a termine la missione, facendo mangiare tutti quanti.

Francesca e Simone superano la prova ricompensa all’Isola dei Famosi: sorpresa anche per Rosa ed Elena

E mentre i naufraghi ringraziavano Francesca e Simone e si godevano a pieno il loro bel piatto di pasta, anche Rosa Perrotta e Elena Morali hanno ricevuto una gradita sorpresa. Le due abitanti dell’Isola Che Non C’è hanno aperto il forziere ricevuto, trovandovi dentro due piatti di penne. L’ex tronista di Uomini e Donne non riusciva a credere di avere finalmente la possibilità di mangiare della pasta al sugo. La giovane ragazza si è così lasciata andare alle lacrime. In un confessionale, la donna ha dichiarato di trovare incredibile il modo in cui ci si riesce ad emozionare di fronte ad un po’ di cibo quando si è a digiuno da molto tempo.

Isola dei Famosi, la ricompensa che piace: felicità trai naufraghi

La ricompensa ricevuta ha portato una ventata d’aria nuova e totalmente positiva. I concorrenti hanno gradito la sorpresa dello spirito dell’Isola e con calma hanno cercato di gustarsi al meglio il loro buon piatto di pasta. Ovviamente, la Cipriani si è dimostrata essere la più felice.