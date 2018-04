Isola dei Famosi: il pensiero di Rosa Perrotta per Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta pensa al fidanzato all’Isola dei Famosi: il pensiero speciale per Pietro Tartaglione

Non manca tanto alla fine di questa edizione dell’Isola dei Famosi eppure, oggi, la malinconia sembra aver avuto la meglio su alcuni naufraghi. Tra questi, nello specifico, c’era anche Rosa Perrotta che, apparsa giù di morale, ha confidato ai suoi compagni di sentire molto la mancanza del suo fidanzato e dei suoi familiari. Non avere notizie di loro e non sapere cosa sta succedendo a casa mentre lei, all’Isola, sta vivendo questa esperienza incredibile ha reso malinconica Rosa. Per questo motivo, infatti, l’ex tronista, come mostrato durante il day time, oggi è stata sopraffatta dalla tristezza.

Rosa Perrotta malinconica all’Isola dei Famosi: all’ex tronista di Uomini e Donne manca il fidanzato Pietro Tartaglione

Prima che le confidenze fatte da Elena Morali potessero turbarla, Rosa Perrotta ha confidato a Bianca Atzei di sentire molto la mancanza della sua famiglia e del suo fidanzato Pietro Tartagione. Quest’ultimo, conosciuto proprio all’interno del programma di Uomini e Donne, è ormai diventato una persona molto importante per la Perrotta. Con Tartaglione, infatti, l’ex tronista è andata a convivere dopo la scelta, tant’è che con lui, come dichiarato da entrambi in più occasioni, avrebbe voglia adesso di mettere su famiglia. All’Isola, infatti, Rosa pensando ai suoi cari si è lasciata andare questa affermazione: “Mai più così lontana da tutti, dai miei affetti, dal mio amore, mai più”.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: un figlio dopo l’Isola dei Famosi

Sui social prima e in diverse interviste poi, Rosa e Pietro hanno dichiarato di voler costruire qualcosa di concreto insieme dopo l’Isola dei Famosi. Il matrimonio, una famiglia e, quindi, anche un figlio insieme. Le cose tra loro vanno a gonfie vele e questo distacco, di fatto, sembrerebbe stare rafforzando ancora di più il loro legame. Saranno loro la prossima coppia nata a Uomini e Donne a sposarsi? Magari entro l’anno? Magari a bussare per prima a casa Tartaglione – Perrotta sarà la cicogna, chi lo sa… staremo a vedere.