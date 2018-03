Isola dei Famosi, chi sono i due naufraghi fidanzati in Italia che si sono avvicinati? Gli indizi di Eva Henger

Continua il mistero sui due naufraghi dell’Isola dei Famosi che si sarebbero avvicinati durante una notte in Honduras sebbene entrambi siano impegnatissimi in Italia. Chi sono i due concorrenti? Per il momento non è ancora trapelato alcun nome ma Eva Henger, la prima eliminata di questa edizione, ha fornito qualche indizio a Casa Signorini. Interpellata dal padrone di casa Alfonso Signorini – che ha rivelato di sapere per intero tutta la storia – l’attrice ungherese ha confidato che si tratta di una donna con i capelli scuri e di un ragazzo scuro. Indizi che restringono molto il campo, almeno per quanto riguarda il parterre femminile. Le concorrenti more e fidanzate sono solo tre: Alessia Mancini, Rosa Perrotta e Cecilia Capriotti. E l’uomo chi sarebbe?

Le parole di Eva Henger sulla notte di passione all’Isola dei Famosi

Alfonso Signorini ha fatto sapere: “Io so che dormivano abbracciati…”. “Dormivano sotto la stessa coperta ma non hanno fatto niente” ha replicato Eva Henger a Casa Signorini. Dunque, solo un fuoco di paglia? Del resto lo stesso gossip lanciato dal settimanale Chi era stato piuttosto chiaro: “Tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell’Isola dei famosi ce n’è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…” .