Isola dei Famosi, passione tra Alessia e Amaurys? Verità a Mattino 5

Alessia Mancini e Amaurys Perez, è scoppiata la passione all’Isola dei Famosi? A Mattino 5 la verità

Il settimanale Chi ha lanciato la bomba da ormai diverso tempo. Sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini è stato infatti pubblicata la notizia di un presunto flirt tra due naufraghi dell’Isola dei Famosi. La cosa assurda è che il giornale ha rivelato che la passione sarebbe scoppiata tra due persone super impegnate in Italia. Da quando è venuto a galla tale gossip, i fan del reality-show di Canale 5 non hanno fatto altro che chiedersi di chi si trattasse. Oggi, riceviamo un indizio in più. Nello studio di Mattino 5 da Federica Panicucci, Vladimir Luxuria ha dichiarato che il marito di Alessia Mancini non ha nulla di cui preoccuparsi nel sapere che sua moglie trascorrerà una notte sull’Isola Bonita insieme ad Amaurys Perez. In ogni caso, le parole della donna sembravano essere molto ironiche.

Isola dei Famosi, Alessia Mancini e Amaurys Perez: nessuna passione segreta

Di fronte a tale intervento, il giornalista di Chi ha preso la parole per chiarire la situazione. Valerio Palmieri ha infatti voluto far luce sulla chicca di gossip lanciata dal settimanale per cui lui stesso lavora. “Io posso dire a Vladi che ha preso un palo.” A quanto pare, la presunta passione tra naufraghi non è assolutamente scoppiata tra Alessia ed Amaurys. Da ciò che è stato svelato dal giornalista, sembrerebbe che le voci su questo presunto flirt riguarderebbero soltanto uno tra la Mancini e Perez. In ogni caso, i nomi non sono stati fatti.

Amaurys sotto le coperte con Cecilia Capriotti? Parla la moglie di Perez

Altri rumors vedevano Perez insieme a Cecilia Capriotti. Di fronte a tale gossip, la moglie del naufrago ha voluto fare chiarezza. Angela Rende ha infatti rivelato di avere piena fiducia nei confronti del suo amato e di sapere che ha dormito sotto le coperte con la Capriotti nel corso dei primi giorni, ribadendo però di essere sicura che non ha fatto nulla di male.