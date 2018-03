Isola dei Famosi, Nino Formicola: “Francesca Cipriani malata immaginaria”

Isola dei Famosi, Nino Formicola contro Francesca Cipriani: ecco cos’è che ha fatto arrabbiare il naufrago

Francesca Cipriani di nuovo al centro delle polemiche all’Isola dei Famosi. Questa volta a puntare il dito contro di lei arriva Nino Formicola che, parlando con Bianca Atzei, ha detto di essere stufo dei capricci della Cipriani. A far perdere la pazienza al comico è stato il fatto che Francesca si fosse rifiutata di alzarsi e di uscire dalla capanna per dare una mano con i lavori. Stando a quanto raccontato da Bianca Atzei a Nino Formicola, però, la causa del rifiuto di Francesca Cipriani era un malessere ben preciso. A questa scusa, tuttavia, il naufrago sembrerebbe proprio non aver creduto.

Isola dei Famosi, Nino Formicola contro la Cipriani: “Francesca è solo una malata immaginaria”

Perché Nino Formicola non ha creduto a Francesca Cipriani? “Francesca Cipriani” ha spiegato lui a Bianca Atzei “Finge di avere qualcosa solo quando non vuole fare qualcosa”. Secondo il comico del duo di Gaspare e Zuzzurro, infatti, quelle dell’ex pupa bionda sarebbero solo sceneggiate. La Cipriani non si sentirebbe veramente male ma, come spiega poi lui stesso a Bianca: “È solo una malata immaginaria”. Ad avvallare questa tesi inoltre, sostenuta anche dalla Atzei, un fatto in particolare: pare che quando si parla di cibo Francesca Cipriani torni ad essere attiva nel giro di pochi minuti. “Guarda come si alza con le cocco chips” ha infatti affermato Formicola rivolgendosi all’amica Bianca.

Isola dei Famosi, Francesca Cipriani insofferente: anche Jonathan perde la pazienza con l’ex pupa bionda

Nino Formicola e Bianca Atzei in questi giorni non sono stati gli unici naufraghi a lamentarsi del comportamento poco attivo di Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi. Ieri l’ex pupa bionda aveva urtato con il suo atteggiamento anche Jonathan Kashanian che, per la prima volta da quando è arrivato a Playa Uva, ha perso letteralmente le staffe. Tra i due però è ritornato immediatamente il sereno dopo la lite, tant’è che ogni dissapore prima della diretta è stato sotterrato.