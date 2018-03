Isola dei Famosi: i naufraghi insorgono contro Francesca Cipriani

Isola dei Famosi, l’intero gruppo dei naufraghi contro Francesca Cipriani: ecco cosa è successo

Francesca Cipriani è sicuramente uno dei personaggi più sopra le righe di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Da quando è entrata, infatti, ha spesso divertito il pubblico da casa con alcuni siparietti ironici che, in diretta e durante il day time, l’hanno resa protagonista. Ad onor del vero, però, non sempre questi momenti sono stati intenzionali. Spesso, infatti, ciò che ha tanto divertito il pubblico in realtà, poi, ha fatto disperare Francesca Cipriani. Basta pensare all’attacco di panico sull’aereo della prima puntata che, sul web, è diventato uno dei meme più condivisi dagli utenti. Quando si tratta di cibo, tuttavia, l’ex pupa sembra riacquistare le forze e questo, negli ultimi giorni, è bastato per mettere una pulce nelle orecchie agli altri naufraghi: Francesca Cipriani non riesce e non vuole fare le cose?

Isola dei Famosi: l’opinione comune dei naufraghi su Francesca Cipriani

Come mostrato oggi durante il day time tutti i naufraghi pare siano arrivati ad una conclusione: Francesca Cipriani potrebbe fare di più ma, di fatto, non si impegna abbastanza. I concorrenti rimasti all’Isola dei Famosi, proprio per questo motivo, hanno deciso di affrontare insieme a lei l’argomento, chiamando in causa direttamente la loro compagna di avventura. “Tu pensi di essere utile per il gruppo?” ha chiesto Bianca Atzei alla Cipriani dopo che quest’ultima si è mostrata infastidita dalle critiche mosse nei suoi confronti. L’ex pupa, infatti, non ha preso subito bene la cosa, tant’è che ha detto in modo stizzito: “Quello che posso fare faccio!”.

Isola dei Famosi, il gruppo contro Francesca Cipriani: la quiete dopo la tempesta

Prima che i toni potessero alzarsi inutilmente però i naufraghi hanno provato a far ragionare la Cipriani sulla cosa. In passato molti si sono lamentati di questa situazione e, adesso, vogliono provare a cambiare le cose. Il loro, infatti, questa volta non vuole essere un attacco personale spiegano, ma solo un invito volto a spronare la naufraga che, quando vuole, riesce a superare le sue paure e a fare di più. “Stiamo cercando di spronarti perché tu a volte ti dai per vinta troppo spesso” afferma infatti Alessia Mancini, seguita da Jonathan che, rivolgendosi a Francesca, dice: “Devi apprezzare che te lo diciamo in faccia in maniera garbata, Nessuno vuole ferirti”.