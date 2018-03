Isola dei Famosi: Nadia Rinaldi si sente male ed ha un mancamento

By

Isola dei Famosi, brutto momento per Nadia Rinaldi: la naufraga si sente male in seguito ad un mancamento

Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi si sente male. Questo è stato mostrato pochi minuti fa durante il day time di Canale 5. La naufraga mentre era intenta a svolgere i suoi lavori sull’Isola (curare il fuoco, cucinare, preparare le porzioni del riso etc.) ha avuto un mancamento. Forse un calo di zuccheri o un abbassamento della pressione, fatto sta che pochi secondi dopo Nadia Rinaldi si è vista costretta ad abbandonare le sue faccende e a sdraiarsi nella sua capanna. Ancora una volta, però, la naufraga ha mostrato un grande spirito combattivo e, mantenendo la calma, è riuscita a superare questo momento senza farsi prendere dal panico.

Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi si sente male: Elena Morali si prende cura di lei

Di certo chi sceglie di andare a fare il naufrago all’Isola dei Famosi è consapevole degli sforzi fisici e psichici che questo reality richiede. Tanta forza di volontà e impegno sono sicuramente delle caratteristiche che non possono mancare ad un concorrente che vuole arrivare fino alla fine di questo percorso. Questo lo sa bene Nadia Rinaldi che, sull’Isola, sembra essere tornata più combattiva che mai. Nemmeno quest’improvviso mancamento l’ha buttata giù anzi, le sue condizioni fisiche hanno solo consolidato di più il rapporto con Elena Morali. Quest’ultima infatti, dopo essersi accertata che Nadia stesse bene, ha preparato il riso e si è presa cura della sua compagna di avventura fino alla fine.

Isola dei Famosi: Elena Morali e Nadia Rinaldi sempre più combattive

Dopo l’eliminazione di Paola Di Benedetto Nadia Rinaldi ed Elena Morali sono rimaste da sole sull’Isola questa settimana. Le due naufraghe, però, fin da subito hanno legato tra loro, facendo fronte comune alle avversità quotidiane. Le due donne hanno voluto dimostrare così di non aver bisogno di nessuno e di essere capaci di farcela da sole sull’Isola. Questo, in fondo, è stato il motivo principale che ha spinto Nadia Rinaldi a rimettersi in gioco e forse anche lo stesso che la lega tanto ad Elena Morali.