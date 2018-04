Isola dei Famosi: il messaggio di Bianca Atzei per Max Biaggi

Isola dei Famosi: Bianca Atzei ancora innamorata di Max Biaggi? Il messaggio prima della finale

Oggi è andata in onda l’ultima puntata del day time dell’Isola dei Famosi e, per l’occasione, sono stati mostrati ai telespettatori gli ultimi momenti dei naufraghi in Honduras. Tra questi anche Bianca Atzei ha avuto modo di dire la sua prima della finale. La cantante, nello specifico, ha voluto dedicare alcune parole ad una persona speciale. Ad onor del vero Bianca non ha fatto alcun nome ma, dalle sue frasi e da alcuni indizi, è stato molto facile dedurre che si stesse riferendo al suo ex, Max Biaggi.

Bianca Atzei all’Isola dei Famosi ricorda Max Biaggi: “Un cuore rotto non passa in tre mesi”

Prima della finale Bianca Atzei ha voluto mandare (indirettamente) un chiaro messaggio a Max Biaggi. “Scrivo una lettera che non ho mai scritto e vorrei scrivere” ha affermato la cantante “La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso”. Inizialmente dunque il riferimento a Max Biaggi come si può vedere non è stato esplicito. Poi però Bianca Atzei, cercando di spiegare cosa l’avesse spinta a rivolgere i suoi pensieri a questa persona, ha aggiunto: “Perché bisogna credere sempre nell’amore… perché un cuore rotto non passa in tre mesi”. E cose tutti già sanno è proprio Max Biaggi la persona alla quale la Atzei era legata sentimentalmente fino a qualche mese fa.

Bianca Atzei e Max Biaggi ritorneranno insieme? Dopo l’Isola dei Famosi entrambi ancora single

Che Bianca Atzei fosse partita per l’Isola dei Famosi per lasciarsi alle spalle la storia con Max Biaggi è ormai un fatto risaputo. Molti si sono chiesti se ci fosse un’altra donna dietro la fine della loro storia. Le voci che vedevano lo sportivo impegnato con un’altra, però, sono state poi più volte smentite. Oggi dunque Bianca Atzei e Max Biaggi sono entrambi single. Che il ritorno della cantante dall’Honduras possa prima o poi farla riavvicinare al suo ex? Staremo a vedere.