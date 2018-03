Isola dei Famosi, sorpresa a Simone Barbato e Amurys Perez per il loro compleanno: i naufraghi scoppiano a piangere

Oltre agli stenti per il cibo e le incomprensioni con gli altri concorrenti all’Isola dei Famosi ogni tanto si lascia spazio alle emozioni e ai sentimenti. Questa volta ad organizzare una sorpresa a due naufraghi in particolare è stata la produzione. Ad Amaurys Perez e Simone Barbato infatti sono state fatte arrivare delle lettere a sorpresa, un regalo dei propri cari per il giorno del loro compleanno. A scrivere al bel sportivo sono stati la moglie e i figli, per la prima volta lontani dal lui in questo giorno speciale. Al Mimo di Avanti Un Altro, invece, auguri e parole d’affetto sono stati pervenuti direttamente dai suoi genitori e dalla tanto amata nonna. Sia Simone che Amaurys una volta ricevuta la sorpresa, per l’emozione, a stento sono riusciti a trattenere le lacrime.

Isola dei Famosi: la sorpresa a Simone Barbato e Amaurys Perez per il giorno del loro compleanno

È un compleanno decisamente diverso quello che Simone Barbato e Amaurys Perez stanno trascorrendo all’Isola dei Famosi quest’anno. Le parole d’amore scritte dalla moglie di Amaurys nella lettera, inoltre, oggi sembrerebbero aver scongiurato una volta per tutte la possibile crisi tra lui e l’amata. L’emozione e il pianto di gioia dello sportivo, per di più, a tutto farebbero pensare fuorché ad un possibile tradimento. Intanto nei principali talk show Mediaset si continua a discutere sulla vera identità dei naufraghi che avrebbero trascorso una notte insieme all’Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi: chi sono i naufraghi che hanno trascorso insieme una notte di passione?

Mentre il pubblico da casa continua a chiedersi chi siano i due naufraghi che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbero trascorso una notte di passione insieme, sul web sono iniziati a saltare fuori alcuni nomi. Al momento, però, nessuna prova è emersa al riguardo, nulla di fondato per lo meno.