Isola dei Famosi: Jonathan e Bianca Atzei senza costume davanti alle telecamere

Il soggiorno all’insegna della spensieratezza e del confort su Isla Bonita ha particolarmente ispirato Bianca Atzei e Jonathan Kashanian nelle ultime ore. Dopo essersi aggiudicato il titolo di mejor quest’ultimo ha infatti deciso di godersi il premio offerto dalla produzione insieme alla cantante questa settimana. Tra i due c’è stato subito un ottimo feeling tant’è che, in un momento di libertà e leggerezza, Bianca Atzei ha invitato Jonathan a togliersi il costume e a mostrarsi senza veli davanti alle telecamere. L’ex gieffino, allora, ha colto la sfida al volo e, poco dopo, anche Bianca lo ha seguito.

Jonathan e Bianca Atzei senza veli all’Isola dei Famosi: ecco cosa è successo

Se in un primo momento era stato solo Jonathan ad entrare in acqua senza niente addosso poco dopo, sotto suo invito, anche Bianca Atzei si è unita a lui. I due naufraghi hanno prima fatto il bagno senza costume e poi, divertiti dalla cosa, hanno continuato a mostrarsi senza niente addosso anche in spiaggia. Le telecamere, allora, hanno continuato a riprenderli ma entrambi, una volta rivestiti, hanno affermato di essersi tanto divertiti insieme. Sia Jonathan che che Bianca Atzei hanno affermato poi di sentirsi molto legati l’uno all’altra, che sia forse nascendo una nuova coppia all’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi: Jonathan pronto a prendere il posto di Filippo Nardi?

In passato si era già parlato di un possibile flirt tra Bianca Atzei e Filippo Nardi all’Isola dei Famosi. Il fatto che i due avessero un passato molto simile, soprattutto a livello sentimentale, aveva fatto pensare a molti che potesse nascere del tenero. Oggi, però, le cose sembrano essere totalmente cambiante e, dopo l’eliminazione di Filippo Nardi un altro ex concorrente del Grande Fratello potrebbe avere la meglio con Bianca Atzei.