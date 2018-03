Isola dei Famosi, incidente in diretta per Valeria Marini: imbarazzo in studio

By

Isola dei Famosi, imbarazzo in studio: incidente in diretta per Valeria Marini

Valeria Marini è sicuramente uno dei personaggi più sopra le righe della televisione italiana. I suoi modi di fare e il suo fascino hanno infatti sempre diviso il pubblico. Valeria Marini è così: o si odia o si ama. Quello che però è certo, anzi un dato di fatto, è la capacità della showgirl di catturare l’attenzione non facendo mai annoiare i telespettatori. Ospite in studio durante la diretta dell’Isola dei Famosi, difatti, Valeria Marini è riuscita a far parlare di sé. Proprio mentre parlava con Alessia Marcuzzi alla Marini le si è rotto il vestito. Un incidente, durante la prima serata, che ha imbarazzato il pubblico e la conduttrice ma che, di fatto, Valeria è riuscita a gestire benissimo.

Isola dei Famosi, a Valeria Marini le si rompe il vestito in diretta: “Non mi posso girare perché mi si è rotto il vestito”

Attillato, appariscente, quasi cucito addosso su di lei, Valeria Marini stasera indossava un vestito che sembrava non lasciare spazio all’immaginazione. Nello specifico non si è ben capito cosa abbia contribuito a rompere il vestito della Marini. Forse le cuciture troppo strette o forse il tessuto delicato, chi lo sa, sta di fatto che ad un certo punto Valeria ha detto ad Alessia: “Non mi posso girare perché mi si è rotto il vestito”. La conduttrice, allora, divertita e imbarazzata ha cercato di coprire il fondo schiena di Valeria con la cartellina, riuscendo a malapena nella sua missione.

Isola dei Famosi: Valeria Marini piange in diretta

Prima di questo siparietto divertente, però, un altro momento di commozione ha colto all’improvviso Valeria Marini durante la diretta. A farla piangere la sorpresa fatta a Francesca Cipriani. All’ex pupa, infatti, è stato fatto incontrare il padre e il loro lungo abbraccio, in prima serata, ha fatto emozionare non solo Valeria Marini ma anche il resto dello studio.