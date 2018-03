Franco Terlizzi e Simone Barbato litigano all’Isola dei Famosi: l’ex pugile perde le staffe

I nervi dei naufraghi all’Isola dei Famosi sono sempre più tesi ma oggi a perdere le staffe è stato proprio Franco Terlizzi. L’ex pugile, per la precisione, avrebbe provato a cercare un confronto con Simone Barbato che, martedì sera durante la diretta, lo ha nominato dopo averlo accusato di essere un uomo violento. Le parole usate dal mimo di Avanti un altro non hanno molto fatto piacere a Franco Terlizzi che, come mostrato oggi durante il day time, ha provato a far chiarezza con Simone senza, tuttavia, arrivare ad un punto di incontro. I due, infatti, alla fine hanno litigato rimanendo, entrambi, fermi nelle proprie posizioni.

Isola dei Famosi, Franco Terlizzi a Simone Barbato: “Sei un maleducato!”

A far perdere le staffe a Franco Terlizzi sarebbe stato l’atteggiamento mostrato da Simone Barbato, a parer suo poco interessato a chiarire. “Io parlo e tu ti giri e te ne vai” ha infatti detto il naufrago al mimo lamentandosi, e poi ha aggiunto anche: “Sei un maleducato!”. A queste accuse, allora, Simone come ha reagito? Di fatto Barbato ha detto di pensarla esattamente come martedì sera, tant’è che durante la lite con Franco ha affermato: “Ho solo detto che a volte ai avuto degli impulsi violenti nei miei confronti e continuo a pensarlo”.

Franco Terlizzi e Simone Barbato lite: i due naufraghi non trovano nessun punto di incontro

La spiegazione data da Simone Barbato, tuttavia, non sembrerebbe aver convinto molto Terlizzi il quale, di tutta risposta, ha chiesto al naufrago: “Allora perché non vieni da me e me lo dici?” Alludendo probabilmente al fatto che quest’ultimo avesse aspettato la diretta di martedì solo per fare scena e attirare consensi. I caratteri dei due, dunque, al momento sembrano davvero non trovarsi. Dopo la discussione con Jonathan, dunque, Simone Barbato pare essersi inimicato un altro concorrente del reality.