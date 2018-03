Isola dei Famosi: Franco Terlizzi litiga con tutti e poi minaccia Amaurys

Isola dei Famosi, tutti contro Franco Terlizzi: lo scontro e poi le minacce ad Amaurys

Questo non è sicuramente un buon momento per Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi. Tra lui e i naufraghi, difatti, sembra ormai non correre più buon sangue. Una serie di litigi, incomprensioni e cose che sarebbero state dette e poi negate di fronte alle telecamere, inoltre, oggi hanno fatto degenerare definitivamente la situazione. Franco infatti, proprio come mostrato durante il day time, ha litigato con tutti i concorrenti ancora in gioco, sfiorando anche la rissa prima con Jonathan e poi con Amaurys. Quest’ultimo poi è stato anche minacciato dall’ex pugile di continuare fuori lo scontro che, di fatto, entrambi avrebbero evitato di far degenerare davanti alle telecamere.

Isola dei Famosi, i naufraghi voltano le spalle a Franco Terlizzi: ecco cosa è successo

Il primo con cui ha discusso oggi Franco è stato Jonathan. Quest’ultimo, però, ha solo continuato la discussione iniziata ieri, senza tuttavia riuscire ad arrivare ad un punto. La presa di posizione di Terlizzi, al contrario, molto ha fatto adirare Jonathan che, furioso, ha allora deciso di smascherare l’ex pugile raccontando agli altri naufraghi delle cose poco carine dette nei loro confronti da quest’ultimo a telecamere spente (e poi dallo stesso negate). “Mi hai detto infame di me..a” ha detto Jonathan che inoltre, riguardo al rientro di Rosa ed Elena ha aggiunto “Erano affamate e tu non volevi che mangiassero la pasta!”. Alla discussione poi si è anche aggiunta la Perrotta che, rivolgendosi a Terlizzi, ha affermato: “Bianca ha confermato (quanto detto da Jonathan ndr) ed ha anche aggiunto una parola molto ma molto grave”.

Franco Terlizzi faccia a faccia con Amaurys Pérez: “Ci vediamo fuori”

Le continue discussioni tra Franco e il resto del gruppo hanno di fatto agitato molto i naufraghi all’Isola dei Famosi. Se con Jonathan però si è quasi sfiorata la rissa oggi, ad onor del vero, le cose si sono messe peggio quando a discutere con Terlizzi è stato Amaurys. I due, infatti, faccia a faccia, hanno iniziato ad urlarsi contro le peggio cose, fino a quando Amaurys rivolgendosi a Franco ha detto: “Guarda che non mi fai paura eh”. A questa affermazione, allora, Terlizzi ha risposto a tono con un secco “Nemmeno tu” aggiungendo poi “Ci vediamo fuori quando vuoi tu”. Una minaccia, questa, che non ha molto fatto piacere ad Amaurys il quale, allontanandosi, ha gridato a Franco: “Schifoso!”.