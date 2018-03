Isola dei Famosi: gossip sulla ragazza fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri

Dopo il canna-gate e il corna-gate, è il turno di un altro gossip succulento sull’Isola dei Famosi. Secondo quanto riferito da Cecilia Capriotti, una ragazza già fidanzata in Italia ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri. Ma il figlio di Riccardo Ferri avrebbe rifilato un due di picche a questa giovane. Di chi si tratta? La Capriotti ha preferito non fare nomi per evitare eventuali denunce, ma a Pomeriggio 5 ha fornito nuovi dettagli che hanno ristretto parecchio il campo. È chiaro che nel cast di quest’anno solo due concorrenti sono partite dall’Italia già fidanzate: Elena Morali (futura sposa di Scintilla) e Rosa Perrotta (che a Uomini e Donne ha scelto Pietro Tartaglione).

Cecilia Capriotti svela altri indizi sulla fidanzata che ci ha provato con Marco Ferri

Secondo quanto spiegato da Cecilia Capriotti a Barbara d’Urso, questa fidanzata avrebbe mandato una sua amica presente nel reality show a chiedere un incontro più intimo a Marco. Incontro che Ferri avrebbe categoricamente rifiutato. Chi è quest’amica? Anche in questo caso la Capriotti ha preferito non fare nomi, ma si è limitata a dire:“Barbara, è stata tua ospite dopo l’Isola”. Inoltre, Cecilia ci ha tenuto a puntualizzare che quando tutto ciò sarebbe successo, lei aveva già lasciato il reality show di Canale 5. “Mi è stato raccontato dall’amica di questa ragazza fidanzata. C’erano anche altre persone mentre lo diceva” ha sostenuto la Capriotti. Che ha concluso: “Marco Ferri è il ragazzo ideale di questa fidanzata. Ma lui ha declinato l’invito”.

Marco Ferri ha rifiutato l’Isola che non c’è, dove vivevano Elena Morali e Rosa Perrotta

Da segnalare, poi, che Marco Ferri ha rifiutato di restare sull’Isola che non c’è dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. Su quell’isola si trovano proprio Elena Morali e Rosa Perrotta, ad oggi le indiziate maggiori di questo ultimo “gossip isolano”. Che la scelta di Marco di tornare subito in Italia sia stata dunque dettata dalla volontà di non trovarsi in situazioni imbarazzanti? Non resta che aspettare il ritorno di Ferri per saperne di più!