Isola dei Famosi: l’eliminato Marco Ferri e chi sono i nuovi nominati

Marco Ferri è l’eliminato della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018

Ufficialmente deciso dal televoto il nome dell’eliminato della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018. All’eliminazione di Marco Ferri dal reality show di Canale5 si è arrivati per volere del pubblico da casa e a stabilire la sua uscita dai giochi sono stati i telespettatori votanti di Mediaset con il 56% delle preferenze. Ferri è definitivamente fuori dalla trasmissione prodotta da Magnolia, in quanto ha deciso di ritornare in Italia, di fatto rifiutando anche l’ultima chance de “L’Isola che non c’è”. Marco ha lasciato in via definitiva lo show condotto da Alessia Marcuzzi dopo che, nella puntata de L’Isola di ieri sera, martedì 20 marzo 2018, ha ricevuto in diretta televisiva una commovente sorpresa da parte del padre Riccardo (l’ex difensore dell’Inter) e dopo che i naufraghi lo hanno attaccato in maniera abbastanza decisa per il cosiddetto “cocco-gate”. Il figlio del più noto Ferri ha così perso la sfida al televoto con il suo amico Jonathan Kashanian e con Simone Barbato.

Isola dei Famosi 2018: in nomination questa settimana vanno la Cipriani, Simone Barbato e Franco

Oltre all’eliminato Marco Ferri, nella nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018 in onda ieri sera su Canale5 sono stati comunicati anche i nomi dei nuovi concorrenti in nomination questa settimana: Francesca Cipriani, Franco Terlizzi e Simone Barbato. Più nel dettaglio, ai nomi utili per la nuova sfida al televoto si è arrivati con il sistema delle nomination palesi. Ecco come sono andate. A votare apertamente per Francesca Cipriani ci hanno pensato Nino Formicola (“Ricambio le sue nomination“), Franco Terlizzi (“Mi ha nominato tre volte“) e Amaurys Perez (“Il cerchio si stringe“). A fare il nome di Simone Barbato sono stati Bianca Atzei (“Devo iniziare a scremare“) e Jonathan Kashanian (“Ci sono rimasto un po’ male per la motivazione della sua nomination“), mentre a votare per Franco Terlizzi a rischio eliminazione sono stati Simone (“A tratti è un po’ scontroso“) e Francesca (“Condivido il pensiero di Simone“). Infine, Alessia Mancini è risultata il “Mejor” di questa settimana e ha scelto di portare con sé Francesca Cipriani sulla “Isla Bonita”, mentre Valeria Marini non ha nominato e non è nominabile in quanto ultima arrivata del reality.