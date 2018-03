Isola dei Famosi, Elena Morali e Rosa Perrotta dopo lo scontro in diretta di ieri sera: le due naufraghe rifiutano il cibo pescato da Amaurys

Il clima all’Isola dei Famosi, al momento, non è sicuramente tra i più distesi. A peggiorare le cose, inoltre, il rientro di Elena Morali e Rosa Perrotta. Le due ragazze, infatti, ieri sera hanno avuto una lunga discussione con gli altri naufraghi durante la diretta. Quest’ultimi, in particolare, poco avrebbero gradito le opinioni espresse da Elena e Rosa durante il soggiorno di queste all’Isola che non c’è. Quello che ieri sera, però, non abbiamo visto è il rientro dei naufraghi nelle loro capanne dopo la puntata. Come abbiamo visto oggi durante il day time, tuttavia, le due naufraghe si sono ricongiunte agli altri e gli esiti, purtroppo, non sono stati dei migliori.

Elena Morali e Rosa Perrotta fanno squadra all’Isola dei Famosi: le due naufraghe unite contro il gruppo

Quando Jonathan ha invitato Elena Morali e Rosa Perrotta ad unirsi al gruppo per mangiare il pesce pescato da Amurys prima della puntata, la reazione delle due, di fatto, ha spiazzato tutti gli altri naufraghi. La prima a rifiutare il cibo, nello specifico, è stata Rosa, seguita poi anche dalla sua compagna di avventure Elena. “Non ci salutiamo neanche” ha detto l’ex tronista riferendosi ad Amaurys. Proprio per questo motivo, quindi, per lei sarebbe stato da ipocriti usufruire dell’aiuto di una persona con cui non ha rapporti. Alla Perrotta, come già accennato, si è unita anche l’ex pupa. La Morali, inoltre, ha poi anche comunicato agli altri naufraghi che, da quel momento in poi, lei e Rosa avrebbero pensato a loro stesse da sole senza, perciò, chiedere o condividere nient’altro con i naufraghi rimasti.

Elena Morali e Rosa Perrotta si ricongiungono agli altri naufraghi: lo scontro in diretta all’Isola dei Famosi

L’arrivo in Palapa di Elena Morali e Rosa Perrotta ha decisamente animato la diretta dell’Isola dei Famosi ieri sera. A non essere particolarmente gradite, anche dagli ospiti in studio, sono state le parole usate dalle due naufraghe in riferimento alle carriere di Alessia Mancini e Nino Formicola (ormai secondo loro finite). Allo stato attuale delle cose, oggi, le cose non sembrano destinate a migliorare. Quali saranno le conseguenze di questo malumore diffuso all’Isola dei Famosi? Rimanere sintonizzati perché, molto probabilmente, ne vedremo delle belle.