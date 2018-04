Isola dei Famosi: ecco quanti chili hanno perso i naufraghi

Isola dei Famosi, i naufraghi si specchiano: tutti i chili persi dai concorrenti

Nel corso della semifinale dell’Isola dei Famosi i naufraghi hanno potuto specchiarsi dopo ben 77 giorni in Honduras. Finalmente, i telespettatori del reality-show di Canale 5 non vedevano l’ora di scoprire quanti chili ha perso ognuno di loro. Ogni anno, il momento dello specchio è quello più atteso da tutti. Quest’anno sembrerebbe proprio che i concorrenti abbiano perso, nella media, meno chili delle precedenti edizioni. La prima a potersi rivedere è stata Alessia Mancini. La donna ha perso in totale tre chili, gli stessi che crede di voler riprendere una volta rientrata in Italia. La showgirl crede infatti di essere un po’ troppo magra. Successivamente, è arrivato il momento di Jonathan Kashanian. L’israeliano sembra essere rimasto molto entusiasta di fronte alla sua magrezza. Il ragazzo ha perso ben nove chili.

Amaurys il più dimagrito all’Isola dei Famosi: il momento dello specchio

Anche Nino ha perso nove chili. Il noto comico dell’Isola ha ovviamente affrontato il suo notevole dimagrimento con moltissima ironia, così come fa ogni cosa. Il quarto a specchiarsi è stato Amaurys Perez. Il pallanuotista cubano è colui che ha perso più chili, ovvero 23. L’uomo non è rimasto affatto felice di ciò che ha visto, anche se sua moglie gli ha urlato di trovarlo anche bellissimo. Il naufrago crede di somigliare più ad un cadavere che ad una persona normale. Il vero record di quest’anno è quello di Bianca Atzei. La cantante non ha perso neanche un etto e la diretta interessata ne è sembrata sorpresa e felice allo stesso tempo.

Isola, Bianca Atzei non ha perso niente: tutti i chili persi dai naufraghi

Rosa Perrotta ha perso due chili. Di fronte allo specchio, l’ex tronista di Uomini e Donne si è vista uguale al suo primo giorno in Honduras. E alla fine è arrivato il momento di Francesca Cipriani. La simpatica soubrette sperava di perdere quanti chili più possibile e di restare solo protesi. Alla fine, la ragazza ha perso tre chili. La naufraga credeva di aver perso un po’ di più, ma in ogni caso sembra essersi vista molto bene.