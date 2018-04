Elena Morali aveva un cellulare all’Isola dei Famosi? Alessia Marcuzzi risponde alle insinuazioni di Striscia la notizia

Un video mostrato da Striscia la notizia qualche settimana fa ha insinuato il dubbio nei telespettatori dell’Isola dei Famosi. Nel filmato si vede Elena Morali con qualcosa nei pantaloni, una sorta di cellulare, durante la sua permanenza in Honduras. Ma la verità è un’altra e a smentire le insinuazioni del tg satirico di Antonio Ricci ci ha pensato Alessia Marcuzzi. Ospite di Verissimo, la presentatrice del reality show ha spiegato che Elena aveva nascosto nei pantaloni non un telefonino bensì delle medicine. Dunque, non sarebbe stata infranta alcuna regola nel corso del programma Mediaset.

Le dichiarazioni di Alessia Marcuzzi contro Striscia la notizia

Pur non nominando mai Striscia la notizia nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Alessia Marcuzzi ha replicato a tutti gli attacchi personali che ha ricevuto nell’ultimo periodo dal format preserale. “Quando la cosa è andata un po’ sul personale, anche se ho le spalle forti, ci sono stati momenti più difficili perché riguardano la mia famiglia. Ci sta parlare del programma, magari prendermi un po’ in giro, ma quando un giorno mia figlia mi ha detto ‘mamma mi hanno detto che sei un’ubriacona’ ci sono stata male. Quella è stata l’unica cosa che mi ha fatto decidere di spegnere la televisione. Da quel momento non ho più voluto vedere niente in tv e sui social e sono andata dritta solo sul programma“, ha detto Alessia Marcuzzi a Verissimo.

Isola dei Famosi: lo scontro tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Alessia Marcuzzi ha parlato anche dello scontro in diretta avuto con Eva Henger all’Isola dei Famosi: ““Ho ‘sbroccato’. E’ stato un gesto impulsivo. In quel momento Eva mi stava dicendo che di questa cosa ne parlavamo solo noi e che gli altri non ne parlavano e mi ha fatto perdere la testa, perché erano delle falsità. Credo sia umano, ogni tanto succede. Se sono pentita? Sul momento sì perché non mi piace reagire così. Poi mi sono detta ci sta, sono vera… mi sono liberata!”.