L’Isola dei Famosi, anticipazioni 27 marzo 2018: la Marini torna in Italia

Valeria Marini torna in Italia dopo la missione speciale a L’Isola dei Famosi 2018

Già finisce l’esperienza di Valeria Marini come naufraga “speciale” de L’Isola dei Famosi 2018. Ad annunciarlo è Mediaset nelle anticipazioni ufficiali relative alla decima puntata del reality show, che torna in onda martedì 27 marzo in prima serata su Canale5 (ore 21.35 circa). La “sirena” Valeria Marini lascia l’Honduras dopo una sola settimana di permanenza nel programma, anche se pare che la showgirl non voglia proprio saperne di lasciarsi alle spalle anche i vari gossip che la stanno riguardando. Come, infatti, scrive Mediaset in un nuovo comunicato, la Marini “si toglierà qualche sassolino dalle scarpe, anche rispetto agli altri naufraghi conosciuti questa settimana“, tra cui quasi sicuramente compaiono anche Alessia Mancini e Francesca Cipriani (con le quale ha già litigato); tra l’altro scopriremo pure se la missione speciale della showgirl sarà andata a buon fine oppure no…Voi che dite?

L’Isola dei Famosi 2018, le anticipazioni della decima puntata di martedì 27 marzo: in studio Marco Ferri

Sempre secondo le ultime anticipazioni ufficiali dell’Isola dei Famosi, nella decima puntata di martedì 27 marzo 2018 il pubblico potrà assistere anche alla intervista in studio fatta da Alessia Marcuzzi a Marco Ferri. Dopo l’eliminazione di sette giorni fa, martedì sera su Canale5 il bel modello sarà faccia a faccia con la conduttrice, sia per commentare la sua esperienza nel reality show targato Magnolia sia per spiegare i motivi della sua ultima scelta. Come ormai noto, infatti, il figlio di Riccardo Ferri ha rifiutato di restare in trasmissione, di fatto rinunciando anche all’ultima spiaggia de “L’isola che non c’è” (dove invece ancora se la giocano Elena Morali e Rosa Perrotta).

Chi sarà il nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2018? In nomination Francesca, Jonathan e Simone

Infine, cresce anche l’attesa anche per il verdetto con il nome dell’eliminato della decima puntata dell’Isola dei famosi 2018, mentre continua la sfida al televoto tra i tre concorrenti in nomination questa settimana: Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani e Simone Barbato. Chi la spunterà? Dopo circa sessanta giorni di permanenza sull’Isola e dopo varie lite tra di loro, chi riuscirà a “sopravvivere” alle percentuali-mannaia del voto da casa?