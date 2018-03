Isola dei Famosi: il gesto di Amaurys che spiazza Rosa Perrotta

By

Isola dei Famosi, il gesto di Amaurys per Rosa Perrotta: l’ex tronista rimane spiazzata ma poi apprezza

Dopo la diretta di martedì sera all’Isola dei Famosi gli equilibri sembravano essere saltati. Uno dei naufraghi a prendere una posizione netta contro il rientro di Rosa Perrotta ed Elena Morali (ma soprattutto contro le loro dichiarazioni) era stato proprio Amaurys. Lo sportivo, come si è visto anche ieri, non ha certo risparmiato critiche e commenti negativi a queste due e, rientrando sull’Isola, avrebbe preso da queste le distanze. Con Rosa Perrotta si era addirittura rifiutato di parlare. Quest’ultima infatti (insieme ad Elena Morali), proprio per questo motivo, aveva poi deciso di rifiutare il cibo da lui procacciato. Una situazione che, dunque, molto aveva fatto allontanare l’ex tronista da Amaurys. Oggi, però, i dissapori sono stati messi da parte da entrambi e Amaurys, alla fine, ha chiesto scusa a Rosa.

Amaurys chiede scusa a Rosa Perrotta: tra i due naufraghi ritorna la pace

Come mostrato durante il day time di oggi, è stato Amaurys a fare il primo passo verso Rosa Perrotta. Dopo averla invitata a raggiungerla, infatti, il naufrago le ha detto: “Ti Chiedo scusa… Tu non mi hai fatto nulla”. Lo stesso, poi, cercando di spiegare la sua posizione ha anche aggiunto: “Non è colpa tua e umilmente ti chiedo scusa. Da uomo adulto ti stringo la mano”. Le parole di Amaurys, che inizialmente hanno spiazzato il volto noto di Uomini e Donne, alla fine molto sono state apprezzate dalla Perrotta che, in un confessionale, ha dichiarato: “Sono contenta, accetto le scuse e vado avanti”.

Amaurys contro Rosa Perrotta: quello che era successo ieri durante il day time dell’Isola dei Famosi

Nessuna discussione accesa avevano avuto di fatto ieri Rosa Perrotta e Amaurys. I malumori che li avevano portati ad allontanarsi, infatti, erano solo una conseguenza di quello che era successo durante la diretta di martedì sera. Ma adesso che l’ascia di guerra tra Amaurys e Rosa Perrotta è stata sotterrata come reagirà Elena Morali? L’ex tronista non ha dubbi al riguardo, tant’è che ha affermato: “Elena su quello che ha detto deve prendersi le sue responsabilità”.