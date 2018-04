Isola dei Famosi, Amaurys Pérez si sente male: naufraghi increduli

Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi: i naufraghi increduli e dispiaciuti per lo sportivo

Amaurys Pérez si sente male all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi più forti e combattivi del reality ha momentaneamente lasciato gli altri concorrenti per sottoporsi a degli accertamenti medici. Come mostrato oggi durante il day time, infatti, lo sportivo è stato portato via per problemi di salute. Gli altri naufraghi, increduli, non hanno fatto altro che spendere delle belle parole nei confronti di Amaurys. Tutti sono apparsi difatti profondamente dispiaciuti per quello che era successo.

Isola dei Famosi: Amaurys Pérez lascia i naufraghi per sottoporsi a degli accertamenti medici

I motivi che hanno allontanato Amaurys dall’Isola, di fatto, sono stati dei problemi di salute. Tutti i naufraghi, dopo l’evento, molto si sono intristiti ed accettare la notizia tranquillamente per loro è sembrato quasi impossibile. Quella a risentire di più della mancanza di Amaurys, però, pare essere stata Alessia Mancini. L’ex letterina, infatti, ha stento è riuscita a trattenere le lacrime ripensando all’accaduto. Il motivo del suo pianto? Per la Mancini affrontare la giornata senza Amaurys all’Isola è ormai diventato impossibile. Lui, spiega lei, è diventato il suo bastone e la sua assenza, di fatto, l’ha destabilizzata molto.

Isola dei Famosi, pericolo scampato per Amaurys Pérez: il comunicato della produzione

A tranquillizzare gli altri naufraghi sulle condizioni di Amaurys Pérez c’ha pensato poi la produzione che, con una pergamena fatta arrivare in spiaggia, ha aggiornato tutti sulle sorti dello sportivo. “Amaurys sta bene e potrebbe rientrare presto” è stato scritto nel comunicato mandato ai concorrenti. Pérez, però, al momento si trova in ospedale dove, a seguito del malore, lo stanno sottoponendo ad una serie di accertamenti medici e controlli per scongiurare ogni pericolo. Speriamo, dunque, che presto si risolva tutto e che Pérez possa rientrare a pieno titolo all’interno del gioco.