Jonathan e Amaurys fanno pace all’Isola dei Famosi: tra i due naufraghi scatta il bacio

Chi ha seguito il day time di ieri dell’Isola dei Famosi ha sicuramente assistito alla lite furiosa tra Amaurys e Jonathan. I due, infatti, tentando di chiarirsi alla fine sono finiti col discutere animatamente. Le accuse che entrambi si sono lanciati sono state pesanti tant’è che, ad un certo punto, gli altri naufraghi sono stati costretti ad intervenire per calmarli. Jonathan ha accusato Amaurys di essere un maschilista omofobo e, di contro, lo sportivo è andato su tutte le furie perdendo letteralmente la pazienza. Oggi però, come mostrato durante il day time, la calma è ritornata e i naufraghi, nel fare pace, si sono pure dati un bacio in bocca.

Isola dei Famosi: Jonathan bacia Amaurys in bocca e i due naufraghi fanno pace

Il primo a prendere l’iniziativa e a mettere una pietra sopra a tutto quello che era successo ieri è stato proprio Jonathan. L’ex gieffino, infatti, deciso a togliersi un peso dallo stomaco, ha cercato di nuovo il confronto con Amaurys. Questa volta, però, entrambi erano molto più calmi e, alla fine, pace è stata fatta. “Ho bisogno di sapere che è tutto apposto” ha infatti dichiarato Jonathan. La reazione di Amaurys? Lo sportivo, dopo aver chiarito, si è pure commosso e, nel farsi abbracciare da Jonathan, ha anche accettato e ricambiato il bacio in bocca che il naufrago gli ha dato.

Isola dei Famosi, Amaurys a Jonathan: “Baci pure bene”

Il sereno tra Amaurys e Jonathan si è poi esteso anche agli altri naufraghi. Tutti sono stati molto contenti di veder tornare la calma all’Isola dei Famosi e, nell’euforia generale, Amaurys ha detto: “Jonathan sai che ti dico? Baci pure bene”. Adesso, dunque, tutti i naufraghi hanno intenzione di terminare questa esperienza senza rimpianti e risentimenti e oggi, con le loro parole e i loro gesti, non hanno fatto altro che dimostrarlo.