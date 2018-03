L’Isola dei Famosi 2018: “Dal 6 aprile andrà in onda il venerdì sera”

Mediaset sposta le ultime tre puntate de L’Isola dei Famosi 2018 al venerdì sera?

L’Isola dei Famosi 2018 cambia giorno di programmazione, dal prossimo 6 aprile andando in onda il venerdì sera con le ultime tre puntate. A riportare la news dell’ultim’ora è TVBlog, che cita “fonti molto vicine all’azienda di Cologno Monzese“, secondo cui almeno due sarebbero le motivazioni di tale spostamento del reality show targato Magnolia nel palinsesto di Mediaset. La prima, sarebbe da ricercare in una potenziale contro-programmazione interna (martedì 3 aprile 2018, con la partita Juventus – Real Madrid, la stessa Mediaset lancia ufficialmente il nuovo Canale 20 del digitale terrestre); la seconda, sarebbe contrastare l’arrivo de La Corrida 2018 nel prime time di Rai1, nuova edizione condotta da Carlo Conti che almeno per il momento è ufficialmente programmata per il venerdì sera.

Mediaset cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi 2018 per contrastare La Corrida?

Sempre secondo quanto scrive il noto portale di televisione, allo spostamento dell’Isola dei Famosi 2018 farebbe seguito anche quello della Corrida, per cui a questo punto si farebbe slittare la data di messa in onda della prima puntata al 13 o addirittura al 27 aprile 2018 (quando cioè i giochi dell’Isola si sarebbero conclusi da una settimana). Morale della favola? Sembra che già da ora Rai1 abbia fissato in palinsesto una nuova replica di Montalbano per venerdì 6 aprile e, in buona sostanza, se le cose fossero confermate, alcuni (o tutti gli) appuntamenti finali de L’Isola dei Famosi si sposterebbero sì al venerdì sera, ma per ritrovarsi contro il Commissario Montalbano, fiction che quest’anno il reality ha praticamente “evitato” per quasi tutte le puntate…Un rebus di palinsesto da risolvere. Con quale formula, però, resta ancora da capire.