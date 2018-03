Isola dei famosi, Paola Di Benedetto e Nadia Rinaldi riammesse in gara

By

L’isola dei famosi 13 , quali sono i due concorrenti (temporaneamente) riammessi in gioco durante la settima puntata in onda lunedì 5 marzo dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta? Ecco i nomi.

Isola dei famosi 2018: chi rientra in gioco tra Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti

Quattro naufraghi confinati sull’Isola che non c’è, Filippo Nardi, Paola Di Benedetto, Nadia Rinaldi e Cecilia Capriotti, si contendono al televoto i due posti per rientrare in gioco.

Premiate Nadia (36%) e Paola (27%). Non rientrano Filippo (20%) e Cecilia (17%).

Nadia Rinaldi chi è

Nasce a Roma il 13 settembre 1967. Frequenta il laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, lavorando in vari spettacoli teatrali come Liola, diretto da Gigi Proietti, e Il desiderio preso per la coda.

La sua carriera approda sul grande schermo nel 1991 con il film Faccione, nel quale recita come protagonista. A questa pellicola seguono varie interpretazioni in commedie natalizie; nel film S.P.Q.R.– 2000 ½ anni fa di Carlo Vanzina e nella commedia Una milanese a Roma accanto a Nino Manfredi. Nel 1998 è antagonista nel film Il Fantasma dell’Opera di Dario Argento. Recita anche nella prima stagione di Un medico in famiglia e gira alcuni spot pubblicitari.

Nel 2004 è nel cast del reality show La Talpa, mentre nel 2013 è concorrente del talent show di Canale 5 Jump! Stasera mi tuffo.

Negli ultimi anni Nadia si è resa sempre più protagonista nei salotti televisivi e talk show, come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, dove ha potuto raccontare il suo percorso di dimagrimento dopo l’intervento chirurgico di bypass intestinale al quale si è sottoposta e che le ha permesso di rimettersi in forma.

È madre di due bambini e attualmente vive a Roma.

Paola Di Benedetto chi è

Paola Di Benedetto nasce l’8 gennaio a Vicenza, classe 1995.

Inizia la sua carriera con una candidatura a Miss provincia di Vincenza a cui seguono diversi riconoscimenti vinti nei concorsi di bellezza, tra cui l’edizione 2016 di Miss Italia, dove arriva sul podio, conquistando il terzo posto.

Raggiunge la notorietà partecipando a Ciao Darwin 7 come Madre Natura, diventando così la prima italiana a ricoprire tale ruolo. Prende inoltre parte a programmi tv su emittenti locali, dapprima come valletta poi come co-presentarice. Nel 2017, insieme a Michelly Sander, diventa la nuova valletta del programma comico Colorado.

È molto attiva sui social e vanta un seguito di 166.000 followers su Instagram. È tornata single dopo una lunga relazione di tre anni e mezzo con l’ex calciatore del Vicenza Matteo Gentili.