Isola dei famosi , ecco chi va in nomination dopo la settima puntata di lunedì 5 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”.

Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara

Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Simone Barbato, mimo, Franco Terlizzi, personal trainer, Elena Morali, showgirl, Nadia Rinaldi, attrice.

Isola dei famosi 2018, il mejor e il peor nella puntata del 5 marzo

I naufraghi devono colpire, grazie ad una fionda, la cifra maggiore sul tabellone. Per farlo hanno solo tre tentativi.

La peggiore è Francesca che dovrà fare la “governante” (come prima penitenza dovrà seguire il fuoco per una notte intera). Jonathan è il migliore e raggiungerà l’Isla Bonita in compagnia di Bianca.

Isola dei famosi 2018, nomination puntata 5 marzo: al televoto Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato

Nomination palesi per tutti.

Rosa sceglie di nominare Alessia. Simone sceglie di votare Amaurys. Marco nomina Alessia. Nino nomina Rosa. Bianca nomina Rosa. Francesca nomina Nino. Franco nomina Simone. Amaurys nomina Simone.

Vanno al televoto Rosa, Alessia e Simone (Jonathan conferma la volontà del gruppo).