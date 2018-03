Isola dei famosi , ecco chi va in nomination dopo l’ottava puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5 e quali sono il “migliore” e il “peggiore”.

Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara

Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Simone Barbato, mimo, Franco Terlizzi, personal trainer, Elena Morali, showgirl.

Isola dei famosi 2018, il mejor e il peor nella puntata del 12 marzo

Ci sono state delle irregolarità nella prova registrata in settimana che hanno falsato la sfida, lasciando il titolo di migliore a Amaurys, quello di peggiore a Marco.

Isola dei famosi 2018, nomination puntata 12 marzo: al televoto Simone Barbato, Marco Ferri e Jonathan

“Questa settimana saranno nominabili solo gli uomini”, annuncia Alessia Marcuzzi ai naufraghi in Palapa. Le nomination sono tutte palesi e indicate sulla lavagnetta.

Jonathan nomina Simone. Simone nomina Jonathan. Nino nomina Simone. Alessia nomina Marco. Franco nomina Simone. Bianca nomina Simone. Francesca nomina Gaspare. Marco nomina Simone.

Amaurys manda al televoto Marco, Simone e Jonathan.