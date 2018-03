L’isola dei famosi 13 , l’ottava puntata in onda lunedì 12 marzo dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi conduttrice, Stefano De Martino inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Gialappa’s Band in diretta. Ecco cosa succederà.

Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara

Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, il comico Gaspare (nome d’arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Elena Morali, showgirl, Nadia Rinaldi, attrice, Simone Barbato, mimo, Franco Terlizzi, personal trainer.

Isola dei famosi 2018: chi uscirà tra Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato?

Rosa, Alessia e Simone si sfidano al televoto ma neppure la comune condizione di “nominate” è riuscita a placare le accese discussioni che da sempre caratterizzano il rapporto tra le due ragazze. Il pubblico si schiererà dalla parte di Alessia che incarna il ruolo della mamma chioccia o dalla parte di Rosa che col suo carattere forte tiene testa alla rivale? E se tra le due litiganti a goderne fosse Simone?

Isola dei famosi 2018, il ritorno di Valeria Marini

Sulle spiagge di Cayo Cochinos sta per arrivare una new entry: Valeria Marini, che sarà in studio. Partirà per l’Honduras nei prossimi giorni e raggiungerà il gruppo di naufraghi. Nella puntata successiva sarà in Palapa.

Valeria Marini all’Isola dei famosi, i precedenti

Il 29 settembre 2008 accetta di partecipare come naufraga non in gara per una settimana alla sesta edizione de L’isola dei famosi, a reality già iniziato su Rai2: la presentatrice è Simona Ventura.

Dal 25 gennaio all’8 marzo 2012 è concorrente della nona edizione, condotta da Nicola Savino e Vladimir Luxuria su Rai2.