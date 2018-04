Isola, Bossari e la prospettiva-Basic Instinct: la Venier lo fulmina così

By

Daniele Bossari e la prospettiva Basic Instinct di Mara Venier: nuovo siparietto a L’Isola dei Famosi 2018

Dopo le ore 23.00 L’Isola dei Famosi si ispira a Basic Instinct? A quanto pare sì. Nella semifinale di lunedì 9 aprile 2018 Daniele Bossari è sembrato “interessato” a Mara Venier, che anche questa settimana in studio ha avuto il solito problema con le “pailettes” del vestito. “Da qui – ha detto Bossari in diretta tv su Canale5 – vedo una prospettiva Basic Instinct“. Il riferimento dell’opinionista va alla scena del famoso film in cui Sharon Stone accavalla le gambe con sensualità.

L’Isola dei Famosi 2018, Mara Venier fulmina Daniele Bossari “Potrei essere tua mamma!”

Un siparietto, quello che ha vistro protagonisti Mara Venier e Daniele Bossari, che ha stupito il pubblico da casa ma anche la stessa opinionista de L’Isola dei Famosi, incredula che il futuro marito di Filippa Lagerback si sia lasciato “tentare” dalle sue movenze. Così, la Venier non ha potuto che fulminare Bossari con queste parole: “Daniele, ma che fai, guardi la zia? Sposta lo sguardo! Potrei essere tua mamma!“.

Le paillettes della Venier in tv

Non è la prima volta che Mara Venier (qui il suo rimprovero a Bianca Atzei) ha un problemino, diciamo così, con le paillettes del vestito. In questa edizione de L’Isola dei Famosi è già capitato altre volte. A spiegare il retroscena del caso è stata la stessa opinionista parlando dei lustrini della gonna che spesso e volentieri “saltano” e si “conficcano nel lato B“.