Isola dei Famosi: chi meritava di vincere secondo Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi sul vincitore dell’Isola dei Famosi: ecco chi secondo lei meritava di vincere il reality

Nell’ultimo numero di Chi è stata pubblicata una lunga intervista rilasciata da Alessia Marcuzzi dopo la finale dell’Isola dei Famosi. La conduttrice, rispondendo alle domande che le sono state poste, ha un po’ ripercorso la sua ultima esperienza a Canale Cinque. Il canna – gate, le difficoltà incontrate lungo tutto il percorso, il suo rapporto con gli opinionisti e i concorrenti. Tutti questi sono stati argomenti trattati dalla Marcuzzi che, alla fine, si è anche fatta sfuggire il nome del suo concorrente preferito. È stata molto contenta di vedere arrivare in finale Nino e Bianca Atzei anche se, stando a quanto dichiarato, era Francesca Cipriani la naufraga per cui faceva il tigo.

Alessia Marcuzzi dopo l’Isola dei Famosi: Per chi faceva il tifo?

“Mi è piaciuto che in finale siano arrivate storie di riscatto” ha affermato Alessia Marcuzzi nella sua intervista “Nino cercavo un riscatto nei confronti di chi lo voleva dimenticare […] Bianca era reduce da una delusione d’amore”. Ma per chi faceva il tifo la Marcuzzi sull’Isola? “Ora posso dirlo,a un certo punto ho cominciato a tifare Francesca perché ha dato tanta leggerezza al programma”. L’ex pupa, infatti, secondo Alessia all’Isola “È apparsa per come è veramente. “Dietro al suo essere ‘bionda’ nascondeva insicurezze e dolori” ha spiegato poi la conduttrice.

Isola dei Famosi: l’opinione di Alessia Marcuzzi su Nino Formicola e i rapporti con Eva Henger

Del vincitore dell’Isola dei Famosi, in fine, Alessia Marcuzzi ha detto: “Nino ha accettato una sfida che ha fatto sempre più sua partendo da una posizione critica verso il reality. È stato lucido, ironico e a modo suo romantico”. Durante l’intervista, ovviamente, è stato poi affrontato anche l’argomento canna – gate. Sui suoi rapporti attuali con Eva Henger, inoltre, Alessia Marcuzzi ha dichiarato: “Non ho mai negato a nessuno la possibilità di un chiarimento, ma fuori dagli studi televisivi”.