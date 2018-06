Irama: il primo messaggio social dopo la vittoria ad Amici

Irama vince Amici e ringrazia i suoi fan: ecco le parole del cantautore sui social

Lunedì 11 Giugno si è tenuta la finalissima di Amici di Maria De Filippi. L’ultima puntata del talent show ha visto Irama alzare la coppa. Filippo Maria Fanti, vero nome di Irama, visibilmente emozionato, ha dedicato la sua vittoria a sua nonna. Una vittoria che Irama sognava dopo il suo passato musicale. Ricordiamo che il cantautore ha vinto il Coca Cola Summer Festival nella categoria giovani e ha partecipato alle nuove proposte del Festival di Sanremo. Un messaggio importante è quello che il giovane vincitore di Amici ha voluto mandare a tutti i suoi fan, anche a quelli che lo hanno conosciuto solo grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Amici, Irama e il messaggio per i fan: “Ora ci siete voi con me”

“Semplicemente grazie” sono le prime parole che Irama scrive sul suo profilo Instagram riprendendo contatto col mondo esterno. Il cantautore, poi, ha delle parole per i suoi fan: “Inizia adesso un nuovo percorso, ma con una grande differenza: ora ci siete voi con me“. La vittoria ad Amici segna, dunque, un nuovo inizio e una nuova ripartenza per Irama che è già pronto ad incontrare tutti i suoi sostenitori in giro per l’Italia per gli instore del suo nuovo album Plume.

Irama: è primo anche nelle classifiche musicali

E a proposito del nuovo album di Irama, possiamo dire che anche Plume è una grande vittoria per il giovane cantautore. Il cd è, infatti, già primo in classifica.