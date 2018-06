Irama, Einar, Biondo, Carmen e Emma: ecco chi vende di più dopo Amici

Chi sta vendendo di più e sta avendo più successo dopo Amici

A una settimana dalla finale di Amici 17 quale cantante sta vendendo di più? Quale ex allievo sta riscuotendo più successo fuori dalla Scuola di Maria De Filippi? Irama! Sì, la vittoria del giovane cantautore ha avuto un riscontro anche nella vita reale, quella fatta di dischi venduti, ascolti in streaming e concerti. Il cd di Irama – Plume – è in cima alla classifica FIMI dei dischi più venduti in Italia. È il più ascoltato delle ultime due settimane, in grado di primeggiare su artisti ben più navigati come Laura Pausini e Ed Sheeran. Non sono da meno i singoli di Irama, che sono molto apprezzati. Nera è pronta a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2018 ed è al primo posto della Top 50 di Spotify. Nella stessa classifica si trova a qualche posizione più in basso Un giorno in più, canzone che ha avuto parecchia visibilità grazie a Uomini e Donne. È stata infatti usata durante la scelta del tronista Nicolò Brigante. Irama spopola pure su iTunes: Plume è al primo posto della classifica degli album, mentre Nera è al secondo posto tra i singoli. Senza dimenticare il tour: i primi concerti sono già sold out e la casa discografica ha deciso di aggiungere nuove date.

Amici 17: Biondo supera Carmen Ferreri e Einar Ortiz

Subito dopo Irama, si piazza Biondo. Nonostante non sia arrivato alla finale, il rapper di Roma sta riscuotendo un buon successo con il suo primo album Dejavu. Album che è al secondo posto della classifica musicale italiana mentre l’omonimo singolo è tra i più riprodotti su Spotify e iTunes. E poi c’è il video che in pochi giorni ha ottenuto ben dieci milioni di visualizzazioni. Un risultato che ha stupito lo stesso Biondo, tanto che su Instagram ha scritto ai fan “voi siete pazzi”.

Un riscontro minore hanno invece avuto Einar Ortiz e Carmen Ferreri. Rispettivamente terzo e secondo classificato di Amici 17, hanno avuto un calo delle vendite negli ultimi sette giorni. Einar è attualmente al quinto posto mentre Carmen al settimo. Entrambi sono però impegnati con gli instore in giro per l’Italia.

La classifica completa FIMI aggiornata al 15 giugno 2018:

1. Irama – Plume

2. Biondo – Dejavu

3. Sputnik – Luca Carboni

4. Capo Plaza – 20

5. Einar – Einar

6. Gemitaiz – Davide

7. Carmen – La complicità

8. Carl Brave – Notti Brave

9 Sfera Ebbasta – Rockstar

10. Cesare Cremonini – Possibili Scenari

Emma Muscat di Amici 17 non ha ancora un suo album

Ed Emma Muscat? La bella e talentuosa cantante di Malta non ha ancora pubblicato il suo album d’esordio, che è attualmente in lavorazione. Per il momento Emma si gode l’amore del suo Biondo: la storia tra i due procede infatti a gonfie vele. E, nonostante i reciproci impegni, la coppia trova sempre il tempo per stare insieme e scambiarsi dolci dediche d’amore.