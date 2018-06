Irama conquista il suo primo disco di platino con l’album Plume

Plume è già disco di platino per il giovane Irama

Arriva l’ennesimo successo per il cantante di Amici. A distanza di sole tre settimane dalla meritata vittoria nel talent show di Maria De Filippi, il giovane Irama conquista il suo primo disco di platino e, posizionandosi in vetta alla classifica delle vendite per la terza settimana consecutiva, continua ad eccellere nel mondo della musica e ad impazzare sul web come il più grande dei professionisti, nonostante lui stesso ha affermato di sentirsi un semplice emergente. L’album Plume raggiunge, su Spotify, gli oltre 17 milioni di stream, tra cui solo 7 milioni per uno dei singoli più gettonati e scaricati in Italia, Nera. Un pezzo che ha fatto ballare l’intero pubblico di Canale 5 e che non tarderà a diventare uno dei tormentoni di questa estate 2018.

Nera di Irama spopola sul web e raggiunge le 25 mila copie

Con il vivace singolo, il cantante ha varcato la soglia delle oltre 25 mila copie vendute aggiudicandosi, inevitabilmente, il disco d’oro. E visto che successo chiama successo, il trofeo più ambito si è fatto attendere per pochi giorni. E, in attesa di cantare a squarciagola su ogni palcoscenico italiano, il bel biondo dagli occhi di ghiaccio, sta, per ora, esibendo e presentando il suo album durante le innumerevoli date dell’ instore. Grazie al suo infallibile successo, Irama ha superato la bellezza delle 50 mila copie vendute e questo gli ha permesso di puntare al platino in tempi record.

Irama nelle prossimo tour registra il tutto esaurito

Intanto sono state annunciate le prime quattro date del tour che terrà il giovane artista di Carrara e, in men che non si dica, è andato tutto completamente esaurito tanto che, chi di dovere, ha provveduto a raddoppiare le date per permettere a tutti di parteciparvi. Un successo inarrestabile, quello del giovane cantautore. L’ennesima scoperta di Maria De Filippi che presto si rivelerà ancor più efficace di quanto non lo sia stato fino ad ora.