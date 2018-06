Irama: dalla vittoria ad Amici all’Eurovision Song Contest

Irama, il sogno dopo Amici: l’Eurovision e tanto altro ancora

Irama è un fiume in piena. Dopo la vittoria ad Amici, l’ormai noto cantautore è l’allievo del talent-show di Maria De Filippi che sta vedendo di più. Non a caso, il pubblico lo ha premiato facendolo vincere alla finalissima. Il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni lo ha incontrato e tra una chiacchiera e l’altra, il giovanissimo ragazzo ha rivelato qual è ad oggi il suo più grande sogno. Grazie all’esperienza vissuta tra i banchi della scuola più ambita d’Italia, il rapper ha dichiarato di essere ‘risbocciato’ e di aver capito di voler vivere solo di musica, senza fermarsi più davanti a niente e nessuno.

Amici, Irama dopo la vittoria: i sogni nel cassetto del rapper

L’uscita del suo Ep è stata una fortissima emozione e ora Irama spera di poter trasmettere ai suoi fan le stesse cose che ha provato lui nel corso di questi ultimi mesi. Amici è stata una grande avventura e la vittoria, che ammette di essere arrivata inaspettatamente, non è stata altro che la ciliegina sulla torta. Ora, il ragazzo sogna in grande. “Amici non è solo un trampolino di lancio per i giovani talenti, ma anche una scuola durissima. Professionale e di vita. Qual bambino dallo spirito nomade adesso non vuole fermarsi mai più. Ho un altro sogno: partecipare all’Eurovision Song Contest.” Altra grande ambizione è quella di arrivare a scrivere dei testi paragonabili a quelli di Fabrizio De André.

Irama: le piume e il tatuaggio più importante

Irama indossa sempre lo stesso orecchino con le piume. Il giovane spiega che ormai fanno parte di lui e non riuscirebbe mai a stare senza. Anche tra tutti i suoi tatuaggi, uno in particolare è quello a cui tiene di più e che non toglierebbe mai. “Sono quattro simboli che indicano una data. Il 6 Marzo 2011 è il giorno un cui ho scelto il mio nome d’arte e in quel momento ho fatto un ‘voto’, se così si può dire, alla musica.”