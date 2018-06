Ilary Blasi senza mutande a Balalaika? Belen stuzzica la moglie di Totti

Tuta nera di Ilary Blasi a Balalaika: Belen Rodriguez stuzzica la conduttrice

Ilary Blasi ha lasciato di nuovo il segno con il suo look. Per la seconda puntata di Balalaika, il nuovo programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia, la moglie di Francesco Totti ha scelto una tuta nera molto aderente. Quasi una seconda pelle, che ha messo ben in mostra il fisico perfetto della conduttrice romana. Nel corso della serata Belen Rodriguez, nel cast fisso della trasmissione, non ha perso occasione per stuzzicare la collega. “Sotto a quel pantalone non ci sono le tasche ma forse neppure le mutande” ha osservato la showgirl argentina, che ha però ricevuto indifferenza da parte di Ilary. La Blasi ha infatti preferito non replicare all’insinuazione di Belen, e dopo una frazione di secondo durante la quale è rimasta in silenzio, ha mandato in onda la pubblicità. L’episodio non è però sfuggito ai telespettatori più attenti, che su Twitter hanno commentato quanto accaduto nello studio Mediaset.

Ancora critiche per Belen Rodriguez e Balalaika

Mutandine a parte, Balalaika continua a non convincere il pubblico italiano. Dopo il flop della prima puntata (non è andato oltre il 10% di share), il format non soddisfa appieno le aspettative del pubblico. “Balalaika con il calcio non c’entra assolutamente nulla”, ha scritto qualcuno sui social network. Qualcun altro ha invece fatto sapere: “La fatica che stanno facendo a Balalaika a parlare seriamente di calcio che nemmeno io quando mi chiamava alla lavagna la prof di matematica”.

In realtà i dirigenti Mediaset hanno sempre sottolineato che Balalaika è un programma che coniuga sport e spettacolo ma questo non sembra bastare ai telespettatori. “Il problema è che magari c’è qualcuno che non riesce a vedere le partite e allora vorrebbe un.programma che alla sera fa vedere il riassunto della giornata!” ha chiarito un utente su Twitter.

Belen Rodriguez non supera la prova Balalaika

Oltre alle critiche al programma, non sono mancate quelle a Belen Rodriguez. A detta di molti la giovane argentina c’entra ben poco con un format del genere, che dovrebbe essere incentrato sul calcio. “Ma che ne sa Belen Rodriguez di calcio? Come io m’intendo di meccanica quantistica…” ha puntualizzato qualcheduno. La Rodriguez riuscirà ad avere la sua rivincita strada facendo?