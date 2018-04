Compleanno Ilary Blasi: la conduttrice compie 37 anni e si concede una fuga romantica a Capri con Francesco Totti

Ilary Blasi ha compiuto 37 anni ( è nata il 28 aprile 1981) e per festeggiare ha deciso di concedersi una romantica fuga a Capri, insieme al marito Francesco Totti. Sulla splendida isola non è mancata una dolce sorpresa da parte dell’ex calciatore della Roma, che ha fatto preparare per la moglie una deliziosa torta adatta all’occasione. Ilary e Totti sono arrivati sull’isola caprese venerdì mattina con un elicottero privato. Come racconta Il Mattino, la conduttrice de Le Iene e lo sportivo hanno soggiornato al Grand Hotel Quisisana dove sono degli habitué. La Blasi, per non farsi riconoscere, è ricorsa all’espediente di nascondersi nel carrellino elettrico verde che trasporta i bagagli per il Grand Hotel; l’ex capitano della Roma, invece, è giunto per le vie ordinarie ed è stato prontamente paparazzato da fan e curiosi.

Ilary Blasi e Francesco Totti a Capri per festeggiare il compleanno della conduttrice

In serata Ilary Blasi e Francesco Totti hanno aspettato la mezzanotte in uno dei loro ristoranti preferiti. Qui la padrona di casa del Grande Fratello Vip ha spento le sue 37 candeline su una torta preparata a sorpresa dall’ex attaccante. Come riportano i testimoni, per l’occasione Ilary ha sfoggiato un lungo abito fucsia con giacca di pelle mentre Francesco ha optato per un maglioncino leggero e dei semplici jeans. La coppia si è concessa una piccola luna di miele: non erano presenti con loro i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che sono rimasti a Roma con i nonni. Molto probabilmente la coppia resterà a Capri fino a Domenica per poi rientrare lunedì nella Capitale.

Ilary Blasi e Totti più uniti che mai: un amore che non conosce crisi

Il compleanno di Ilary Blasi a Capri, sola con Francesco Totti, è l’ennesima conferma di quanto la showgirl e il dirigente della Roma siano uniti e innamorati. A quasi venti anni dal primo incontro, i due formano una delle coppie più solide dello spettacolo italiano.