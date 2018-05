Il Supplente: su Rai 2 il programma con i vip professori d’eccezione

Il supplente su Rai Due: che cos’è e come funziona

Si prepara a partire il 17 di Maggio Il Supplente. Il nuovo programma di Rai 2 andrà in onda in cinque puntate. Prodotto da Palomar, è stato presentato al MipTv da Armoza che cura la versione in distribuzione internazionale col titolo The Teacher Surprise. Questo nuovo programma vedrà una vera e propria lezione tenuta davanti a degli alunni. Un bidello annuncerà agli scolari l’assenza del loro professore per poi ritrovare in cattedra un supplente. Il supplente conosce gli alunni perché ha parlato degli stessi con il loro professore di ruolo. Questo supplente potrà spiegare, interrogare e fare anche delle verifiche scritte.

Il supplente: ecco chi saranno i prof vip in cattedra

In ogni puntata gli alunni avranno di fonte dei supplenti diversi e particolari. Saranno personaggi noti, infatti, a sedere alla cattedra de Il Supplente. Abbiamo già i nomi dei primi supplenti. Tra loro: Enrico Mentana, J Ax, Mara Maionchi e Roberto Saviano. Gli alunni sono ignari alla presenza dei professori d’eccezione, per cui vedremo anche la loro reazione e il loro stupore. Ognuno di loro parlerà della propria passione, del proprio lavoro. Televisione, giornali, musica e libri tra i temi dei supplenti che si presenteranno ai loro alunni in maniera seria, infatti avranno con loro anche un registro di classe.

Il supplente: le passioni sui banchi di scuola

Sarà un messaggio importante quello de Il Supplente, che non solo farà studiare i suoi alunni ma cercherà di trasmettere l’amore per la sua passione e il suo lavoro, magari condivisa dai ragazzi.