Il Segreto va in onda su Rete 4: nuova programmazione

Il Segreto, programmazione estate 2018: da Canale 5 a Rete 4, quando vederlo

Da diversi mesi ha iniziato a circolare sul web la voce di un possibile cambio di programmazione per Il Segreto. I telespettatori della soap opera spagnola sono ormai abituati a continue modifiche, tagli e colpi di scena. La telenovela di Aurora Guerra continua ad essere amata dagli italiani, anche se ultimamente sembra riscuotere un po’ meno successo del solito. I numero da record che si facevano nel corso delle prime stagioni sembrano essere diventati solo un ricordo. A causa dei tanti programmi tv attesi per questa estate 2018, si è deciso di dare una svolta decisiva alla messa in onda di alcuni particolari trasmissioni. I paesani di Puente Viejo si vedono perciò costretti a traslocare da Canale 5 a Rete 4.

Anticipazioni Il Segreto: programmazione Rete 4 estate 2018

Oltre al cambio canale, è previsto anche un taglio a dir poco decisivo. Per la settimana che va dal primo al 7 Luglio, come ci fa sapere il portale web Bubino Blog, Il Segreto andrà in onda solo nella prima serata di Lunedì e Martedì su Rete 4. Stessa cosa non vale per Una Vita, che continua ad andare in onda su Canale 5 il primo pomeriggio, con episodi anche più lunghi del solito. In ogni caso, non c’è da abbattersi. La soap opera continua a regalare comunque grandi emozioni e colpi di scena. La trama si fa sempre più interessante, tra vecchi ritorni e nuovi inaspettati arrivi. Nel corso dei prossimi episodi vedremo infatti Ulpiano sempre più convinto di vendicare la morte di suo padre minacciando Carmelo con una pistola.

Il Segreto: Francisca manda via Saul

Saul continua la sua storia d’amore con Julieta e questo fa sì che Prudencio racconti tutto a Donna Francisca. La cattivona de Il Segreto non prende affatto bene la notizia e caccia da La Villa il giovane Ortega. Candela non riesce invece a comprendere le reali intenzioni della sua ex suocera Venancia.