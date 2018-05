Il Segreto: il mistero di Nazaria, la moglie di Mauricio ha un figlio

Anticipazioni Il Segreto: Nazaria ha un figlio, arriva Vicente

Nelle prossime puntate de Il Segreto i telespettatori scopriranno un importante mistero riguardante Nazaria. La moglie di Mauricio, come già tutti noi sospettavamo, non è mai stata completamente sincera. La verità viene fuori con l’arrivo di Vicente, il presunto cugino di Nazaria. Anche questa è una delle menzogne che la Gorostiza racconta al marito. Infatti, il nuovo arrivato è solo una vecchia conoscenza della donna. L’uomo è a conoscenza del passato di Nazaria e riesce subito a ottenere un impiego nelle terre di Donna Francisca. Vicente ricorda alla governante che ancora deve tornargli un intero debito, contratto con lui moltissimi anni fa. Così, la Gorostiza tenta di rubare del denare a Mauricio, proprio per restituire i soldi al suo presunto cugino. Ma Nazaria non riesce a commettere un simile gesto, soprattutto dopo che il marito si avvicina a lei nel giorno del suo compleanno. La donna scopre dove Mauricio tiene il suo denaro, ma rivela a Vicente di non sapere dove si trova la cassaforte del marito. Così, si prende del tempo per decidere cosa fare. Proprio attraverso le minacce del presunto cugino, il pubblico si troverà di fronte a una verità inaspettata.

Il Segreto anticipazioni: Nazaria deve rubare il denaro di Mauricio

Vicente non vede l’ora di lasciare Puente Viejo con il denaro di Mauricio. Pertanto, rivela a Nazaria di avere ancora lui il coltello dalla parte del manico. Ed ecco che l’uomo afferma che senza i suoi soldi la governante non avrebbe mai potuto iscrivere suo figlio in una scuola prestigiosa. Dunque, da questa dichiarazione si capisce perfettamente che la moglie di Mauricio ha un figlio! Di fronte a queste parole, la donna si spaventa moltissimo e cerca di provocare compassione in Vicente, giurando che sta facendo il possibile per scoprire dove il marito tiene nascosti i suoi soldi.

Anticipazione Il Segreto: il figlio di Nazaria in pericolo

In seguito, Vicente minaccia Nazaria rivelando di essere disposto a far del male a suo figlio. Pertanto, con tutto il suo dispiacere, la donna deve studiare un piano per difendersi dall’uomo. Inoltre, Don Anselmo capisce che la moglie di Mauricio ha bisogno di ricevere un po’ di supporto morale. Ma la moglie di Mauricio non trova il coraggio di confessare al prete quanto sta accadendo. A complicare ancora di più la sua vita ci pensa anche Fe, che fa il suo ritorno a Puente Viejo. Intanto, nel corso delle puntate spagnole, Nazaria si sta avvicinando a Prudencio.