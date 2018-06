Il Segreto: Francisca scompare, Fernando Mesia prende il suo posto

Anticipazioni Il Segreto: Donna Francisca scompare misteriosamente, arriva Fernando Mesia alla Casona

Colpo di scena nelle puntate spagnole de Il Segreto: Donna Francisca scompare e Fernando Mesia torna e prende il suo posto. Il figlio di Olmo fa il suo ritorno a Puente Viejo, sconvolgendo tutti i suoi abitanti. Il giovane giunge nel piccolo paesino spagnolo esattamente dopo la scomparsa della Montenegro. Il ragazzo rivela che Donna Francisca gli ha lasciato il potere per gestire i vari problemi, in particolare quello di Emilia e Alfonso. Ricordiamo che i due coniugi Castaneda hanno a che fare con l’ira del generale Pérez de Ayala, il quale fa di tutto pur di rovinare la loro vita. Il tutto accade dopo l’omicidio commesso da Nicolas, il quale uccide il figlio del generale, autore del delitto di Mariana. Il fotografo scappa da Puente Viejo e Pérez tenta di scoprire dove si trova torturando Emilia e Alfonso. Fernando ha l’incarico di aiutare i due ad affrontare l’uomo, al posto di Donna Francisca. Quest’ultima risulta scomparsa da tempo. Raimundo corre a cercare la sua amata, insieme ad altri uomini. Ma al suo ritorno alla Villa preferisce non raccontare nulla. L’unica cosa che deve fare è fidarsi di Francisca, senza cercarla. Cosa ha in mente la dark lady? E cosa centra con il ritorno di Fernando?

Il Segreto: Fernando Mesia prende il potere di Donna Francisca

Emilia e Alfonso riescono ad avere la meglio sul generale, mentre Fernando cerca di avvicinarsi a Prudencio. Non sappiamo di preciso cosa abbia in mente il figlio di Olmo. Il giovane ha portato in passato molto dolore, come suo padre. Ora, però, si ritrova di nuovo alla casona, con la fiducia di Donna Francisca. Anche Raimundo inizia a fidarsi di lui, ma ancora non sa che la moglie è scomparsa dopo aver ricevuto una lettera misteriosa. È stato Fernando a scriverle questo messaggio che l’ha costretta a lasciare improvvisamente la Villa senza spiegazioni? Raimundo decide di fidarsi di Francisca e di lasciar fare a Fernando.

Anticipazione Il Segreto: Don Anselmo preoccupato, Fernando mostra i suoi squilibri mentali

Don Anselmo è molto preoccupato per il ritorno di Fernando, tanto che gli chiede direttamente se è tornato per vendetta. Il giovane appare come una persona abbastanza squilibrata. Quando è solo fa notare ai telespettatori la sua pazzia, ripetendo in continuazione: “Io sono Fernando Mesia, io sono Fernando Mesia”. Intanto, Raimundo chiede a Mauricio e Prudencio di seguire gli ordini dell’ex marito di Maria Castaneda!