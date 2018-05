Il Segreto: Beatriz va via, ma torna per rovinare la vita di Matias

Anticipazioni Il Segreto: Batriz va via da Puente Viejo, ma promette di tornare per Matias

Le prossime puntate de Il Segreto ci regaleranno un colpo di scena a dir poco mozzafiato. Dopo aver imparato a conoscerli e ad amarli, i Dos Casas decidono di andare via da Puente Viejo. Le tragedie vissute nel piccolo paesino, il fallimento de Los Menantiales e i problemi di cuore hanno fatto si che Hernando, Camila e Beatriz decidessero di uscire di scena. In ogni caso, il loro non sembra essere un addio, ma un arrivederci. Se della Valdesace e suo marito non sappiamo nulla, lo stesso non vale per loro figlia. Prima di lasciare per sempre il luogo in cui ha vissuto per svariato tempo, la fanciulla fa un’inaspettata promessa.

Il Segreto anticipazioni: Beatriz promette di tornare a Puente Viejo per rovinare la vita di Matias e Marcela

Beatriz lascia Puente Viejo insieme a suo padre Hernando e la sua matrigna Camila. La ragazza ha ricevuto troppe delusioni per far sì che riesca a restare a Los Menantiales. Dopo le violenze ricevute da Aquilino, la giovane ha deciso di tagliare con il passato e rifarsi una vita fuori dal piccolo paesino. In ogni caso, prima di abbandonare la piazza de Il Segreto, la giovane donna fa una strana promessa. A quanto pare, la Dos Casas ha intenzione di tornare in paese il prima possibile. Nella sua ultima scena per la soap opera spagnola di Aurora Guerra, Beatriz promette che tornerà per portare a termine un unico e sorprendente scopo.

Anticipazione Il Segreto: Beatriz tornerà per rovinare la felicità di Matias e Marcela?

Prima di uscire di scena, la figlia di Dos Casas promette che tornerà per rendere un inferno la vita di qualcuno in particolare. Ovviamente, la promessa di Beatriz sembra essere rivolta al suo ex fidanzata Matias. Il giovane ha allontanato per sempre la ragazza, costruendo una bellissima famiglia insieme a sua moglie Marcela. A quanto pare, però, la coppia deve continuare a guardarsi le spalle e a stare sull’attenti.