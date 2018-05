Il Segreto anticipazioni: una tragedia durante le nozze di Carmelo e Adela

Anticipazione Il Segreto: il matrimonio di Carmelo e Adela segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che il matrimonio di Adela e Carmelo segna l’inizio di una tragedia per Severo e Candela. Finalmente il sindaco di Puente Viejo riesce a convolare a nozze con la bella maestrina. Ma durante questo evento viene segnato dalla sparizione di Carmelito. Infatti, durante il banchetto nuziale qualcuno si introduce in casa dei Santacruz e porta via il piccolo, che viene affidato a Venancia. Quest’ultima, sappiamo, non è del tutto innocente. Infatti, l’ex suocera di Candela è giunta nel piccolo paesino spagnolo proprio per vendicarsi della pasticcera. La donna ammette di essersi pentita per non averla difesa dal figlio in passato. In questo modo, cerca di conquistare la fiducia della Mendizabal. Non solo, Zabaleta informa Candela del fatto che Venancia ha grossi problemi cardiaci che la porteranno, entro qualche mese, alla morte. Con il passare del tempo, la dolce pasticcera inizia ad avere dei dubbi sull’ex suocera. Quest’ultima potrebbe essere collagata alla scomparsa di Carmelito e, dunque, Candela cerca di indagare insieme a Carmelo e Severo.

Anticipazioni Il Segreto: Carmelito scompare, il dolore di Candela

Le indagini di Carmelo e Severo non portano a niente di concreto e Candela inizia a pensare che non rivedrà più Carmelito. Intanto, la pasticcera non può fare a meno di credere che Venancia sia giunta a Puente Viejo solo con lo scopo di vendicarsi. Sofferente, la Mendizabal sparisce e fa perdere le tracce di sé, trovando rifugio nei boschi vicino al paesino. Fortunatamente Julieta riesce a trovarla. Le due iniziano a parlare e ripensando per bene agli ultimi giorni Candela comprende che Venancia ha fatto di tutto per rovinare il rapporto tra lei e Severo. Attraverso dei flashback, la pasticcera riesce a ricostruire la situazione. La donna ha fatto di tutto pur di far soffrire Candela durante la scomparsa di Carmelito, senza che lei se ne rendesse conto.

Il Segreto anticipazioni: Candela capisce che Venancia ha a che fare con la scomparsa di Carmelito

Ora finalmente la pasticcera comprende cosa potrebbe essere accaduto a suo figlio. Infatti, Candela inizia a pensare che Venancia non è stata realmente aggredita durante il rapimento. Anzi, per la moglie di Severo la donna sta mentendo e sta agendo proprio per vendicarsi della morte del figlio Ricardo.