Il Segreto anticipazioni: un atroce delitto nel passato di Saul e Prudencio

Anticipazione Il Segreto: ecco chi sono realmente Saul e Prudencio

Che Saul e Prudencio de Il Segreto portassero con loro un mistero non è di certo una novità. Ma qual è questa grande verità che i due fratelli Ortega hanno scelto di tenere nascosta? Ebbene a rivelarla ci pensa proprio il secondo, messo alle strette da Donna Francisca. Il tutto prende inizio quando Prudencio fa una misteriosa telefonata alla Guardia Civile, proprio per mettere nei guai il fratello. Dopo qualche giorno, Saul viene arrestato con l’accusa di omicidio. Il giovane, in passato, si è macchiato di un delitto mentre frequentava una nota università. Francisca vuole, dunque, conoscere la verità attraverso Prudencio. Quest’ultimo rivela che Saul si è dato alla latitanza dopo la morte di un professore. La Montenegro scopre che i due fratelli hanno anche mentito sulla loro identità. Infatti, sono in realtà Evelio e Rafael Hidalgo. Quest’ultimo era iscritto alla facoltà di agronomia e effettuò un atto illecito per superare un importante esame, rubando delle domande. In questo modo, avrebbe avuto la possibilità di ottenere una borsa di studio. I due fratelli sono stati, però, colti in flagrante e mentre effettuavano la loro fuga, il professore intento a inseguirli è caduto da una finestra.

Anticipazioni Il Segreto: Saul arrestato con l’accusa di omicidio

La testimonianza di un altro professore è riuscita a inchiodare Saul. L’uomo ha, infatti, rivelato che a buttare dalla finestra l’insegnante era stato proprio l’Ortega, nonché Rafael. I sospetti della gaurdia civile si sono subito concentrati su di lui soprattutto perché possedeva le chiavi dello studio del professore morto. In seguito, i due hanno scelto di cambiare le loro identità. I genitori avevano anche rinnegato sia Saul che Prudencio per quanto accaduto. Donna Francisca resta senza parole di fronte al racconto del giovane, il quale viene subito rimproverato per aver mentito. La Montenegro, inoltre, si rifiuta di chiedere aiuto ai suoi avvocati per salvare Saul, che poco prima viene anche sfrattato dalla Villa. Intanto, Julieta riesce ad andare a trovare il suo amato in carcere, grazie all’intervento di Emilia.

Il Segreto anticipazioni: Donna Francisca si allontana da Saul e Prudencio

Julieta si schiera dalla parte di Saul, a cui promette che farà di tutto per metterlo in salvo. Prudencio finge di non sapere chi possa aver denunciato il fratello e tenta di far ricadere la colpa su Severo e Carmelo. Questa versione, però, non convince Julieta. La situazione si complica quando Francisca dichiara di non potersi più fidare delle parole di Prudencio.