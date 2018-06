Il Segreto anticipazioni spagnole: Severo sposa Irene dopo Candela

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Severo chiede a Irene di sposarlo dopo la morte di Candela

Nelle scorse anticipazioni spagnole de Il Segreto vi abbiamo presentato una delle ultime new entry, Irene. Ad oggi, la bellissima giornalista arrivata a Puente Viejo è divenuta indubbiamente una delle protagoniste della soap opera di Aurora Guerra. Nelle puntate che stanno andando in onda nella penisola iberica, i telespettatori stanno assistendo alla nascita di un grande amore tra Santacruz e l’ultima arrivata. Una volta appreso che il bambino apparso in paese insieme alla donna non è altri che Carmelito, il marito della defunta Candela torna a sorridere. Riuniti padre e figlio, Irene decide di lasciare il paese e tornare alla sua vita di sempre. In ogni caso, Severo comprende che il bimbo ha bisogno della donna che le ha fatto da madre per diverso tempo.

Il Segreto: Severo si innamora di Irene e le chiede di sposarlo

Severo chiede a Irene di restare a Puente Viejo per continuare a prendersi cura di Carmelito, lei accetta ma ad una precisa condizione. La giornalista arrivata a Il Segreto non ha assolutamente intenzione di divenire la moglie di Santacruz. In ogni caso, tra i due c’è molta complicità e questo fa sì che l’uno si innamori dell’altra. Le cose proseguono per il verso giusto e il dolce marito della defunta Candela chiede alla donna di sposarlo. In Spagna sta per andare in onda l’episodio in cui l’uomo chiede la mano di Irene. Quest’ultima ha forse cambiato idea o resterà ferma sulla sua decisione iniziale, rifiutando così la romantica richiesta di Severo?!’ Staremo a vedere.

Il Segreto anticipazioni: Fernando è tornato a Puente Viejo

Altro grande colpo di scena a Puente Viejo è il ritorno di Fernando Mesia. Il cattivissimo figlio di Olmo è ancora vivo e torna a Il Segreto lasciando tutti noi a bocca aperta. Già in un precedente articolo vi abbiamo parlato dell’arrivo di Mesia in paese!