Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio spara Saul

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio spara Saul per avere Julieta

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci danno una triste notizie: Prudencio spara Saul per poter avere tutta per sé Julieta. Vi avevamo già rivelato che il fratello minore degli Ortega sposa la Uriarte, dopo averla convinta ad allontanarsi da Saul. Donna Francisca ottiene, dunque, ciò che da tempo sperava. Ma la situazione per il giovane diventa ancora più difficile. Il ragazzo, infatti, viene arrestato e rischia la pena di morte. Julieta promette a Prudencio che si allontanerà per sempre da Saul, ma prima deve salvarlo dal carcere. Il giovane accetta e sembra voler aiutare il fratello a fuggire verso la libertà. Così, Julieta va a dare il suo addio all’amato. Prima del suo trasferimento, Saul saluta per l’ultima volta la Uriarte da dietro le sbarre. Ed ecco che Prudencio, poco dopo, entra in scena per aiutare il fratello a fuggire. Purtroppo, Saul cade nella trappola del suo familiare!

Il Segreto: Saul cade nella trappola di suo fratello Prudencio

Prudencio fa scappare di prigione Saul, ma quest’ultimo non sa ancora che sta per essere colpito dal suo stesso fratello. Il giovane, pur di avere solo per sé Julieta, decide di sparare il fuggitivo. Con due colpi di pistola, Prudencio sembra mettere fine alla vita di Saul, il quale cade nel fiume. Le acque trasportano via il corpo del giovane Ortega. Ma come sappiamo i colpi di scena nella soap spagnola non mancano mai. Dunque, Saul potrebbe essersi salvato in qualche modo, anche se in Spagna ancora non si parla del suo ritorno. Nel frattempo, Prudencio si ferisce da solo sulla testa e corre da Julieta a rivelarle che il fratello è scomparso.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio inganna tutti e uccide Saul, Julieta inizia a sospettare

Julieta, però, non riesce a credere alle parole di Prudencio. Infatti, la giovane inizia a pensare che il ragazzo le stia mentendo. Per la Uriarte il marito le sta nascondendo qualcosa, che non ha il coraggio di rivelarle. Intanto, l’Ortaga si reca sul luogo del delitto per essere sicuro che non ci siano tracce di quanto accaduto. Qui incontra Mauricio, che inzia a sospettare di Prudencio. Nel frattempo, Julieta, diventata la moglie dell’Ortega, vuole scoprire la verità!