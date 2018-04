Il Segreto anticipazioni spagnole: Prudencio bacia Nazaria

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Prudencio bacia Nazaria, dietro c’è Donna Francisca

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Prudencio bacia Nazaria. Si tratta di un episodio che in Spagna ha lasciato senza parole i telespettatori. Stiamo parlando, infatti, di due personaggi che non si sono mai avvicinati. Eppure a Puente Viejo sappiamo bene che può accadere di tutto. Anche in questo caso dietro tutto c’è proprio Donna Francisca. Questo avvicinamento è, infatti, voluto dalla dark lady, pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Dalle anticipazioni sappiamo che Prudencio sposa Julieta. Ha, dunque, avuto la meglio su Saul, il quale dall’inizio è innamorato della Uriarte. Nonostante abbia scelto di convolare a nozze con Prudencio, Julieta non riesce a concedersi. Sin da subito, l’Ortega si mostra sofferente e nervoso di fronte ai rifiuti della moglie. Donna Francisca percepisce immediatamente che qualcosa tra i due novelli sposi non va. Così, la Montenegro si affida proprio a Nazaria.

Il Segreto puntate spagnole: Julieta sposa Nazaria ma non vuole concedersi

Il matrimonio tra Prudencio e Julieta non procede nel migliore dei modi, poiché la giovane non vuole concedersi. Così, Donna Francisca pressa Nazaria, ricordandole quando un tempo era una dama di compagnia. La Montenegro chiede esplicitamente alla governante di sedurre l’Ortega, proprio per consolarlo e per placare i suoi desideri. La donna ovviamente cerca di tirarsi indietro, ma sappiamo che ormai è costretta a piegarsi alle volontà della dark lady. Nazaria rivela a Prudencio che deve essere più paziente nei confronti di Julieta. Subito dopo, si avvicina a lui e gli offre consolazione. L’Ortega non riesce a resistere alle avances della moglie di Mauricio e così tra loros catta un lungo bacio.

Il Segreto: Prudencio bacia Nazaria ma non va in fondo

Prudencio non riesce, però, ad andare in fondo. Infatti, i due si fermano al bacio. L’Ortega ricorda a Nazaria di essere un uomo sposato e la allontana immediatamente. Non solo, l’uomo le rivela che qualora avesse bisogno di un’amante non andrebbe a cercarla tra la servitù. Ma arrivando a questo punto la moglie di Mauricio deve affrontare l’ira di Donna Francisca.